Yemeği dışardan söyleyenler yaşadı! Bu kartla alan yemeği bedavaya getirecek. Yemek siparişleri günümüzde artık çok kolay. Pek çok uygulama ile birlikte ihtiyacımız olan herşeyi evimizde anında getirtebiliyoruz. Durum böyle olunca da yemek ve kart ile alışveriş için pek çok fırsat seçeneği karşımıza çıkıyor. İşini avantaja çevirmek için ise bazı püf noktaları ve kampanyaları bilmekte fayda var. İndirim veren kartlar, kampanyalar ve uygulamalar vatandaşların takibinde. Siz de sıklıkla kart ile alışveriş yapıp, yemek siparişi veriyorsanız haberimize kulak verin. Bu haber tam size göre. İşte detaylar...
YEMEK SİPARİŞLERİNDE KAMPANYA YARIŞI
Yemek siparişlerinde kampanya yarışı devam ediyor. Bankaların birbiri ardına açıkladıkları kampanya yarışlarında pek çok detay merak ediliyor. İş Bankası müşterileri için inanılmaz bir fırsat sunuyor. İndirim olarak verilecek paranın detayları ve koşulları haberimizde olacak. İşte ayrıntılar...
İş Bankası müşterilerine 60 TL yemek indirimi verecek. İş Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile birlikte ''İlk alışverişlerden önce Maximum Mobil ya da İşCep uygulaması üzerinden kampanyaya katılın sağlayın, 23 Mart ve 23 Nisan 2023 tarihleri arasında Maximum Kartlar ile GetirYemek üzerinden yapılacak 150 TL ve üzeri her harcama için 20 TL, toplam 60 TL indirim kazanılacak!'' açıklaması ile müşterilerine haber verildi. Buna göre ''Kampanyanın katılımlı olduğu ve katılımın kampanya dönemi içinde, ilk alışverişinizden önce yapılmasının gerektiği de belirtildi. Kampanyaya katılım sağlamak için İşCep ve Maximum Mobil uygulaması üzerinden “Kampanyalar” bölümü üzerinden kampanyada “KATIL” butonuna tıklama ile ücretsiz olarak katım sağlanabileceği belirtildi.'' Kampanyaya katılım koşulları da banka tarafından listelendi. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden daha detaylı bilgilere ve kampanyaya katılım şartlarına ulaşılabilir.