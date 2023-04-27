Yemeği, kahveyi dışarıda içenlere bedava alışveriş! Bunu 2 gün içinde yapanlar 100 TL birden kazanacak

Ziraat Bankası, müşterilerine sunduğu avantajlı kampanyalarla öne çıkan bir banka olarak bilinmektedir. Son kampanyasıyla da müşterilerinin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Banka, kafe ve restoran harcamalarında da geçerli olacak yeni bir kampanya duyurusu yapmıştır. Kampanya kapsamında, Bankkart ile Bankkart anlaşmalı kafe ve restoran iş yerlerinde Bankkart POS cihazı ile tek seferde 250 TL ve üzeri harcama yapılması durumunda, müşterilere 25 TL Bankkart Lira verilecektir. Toplamda ise 100 TL'ye kadar Bankkart Lira kazanma imkânı sunulmaktadır. Kampanya, 30 Nisan tarihine kadar devam edecektir. Bankkart sahipleri, kampanya kapsamında yalnızca bir kez faydalanabileceklerdir.
Ziraat Bankası, müşterilerine sunduğu avantajlı kampanyalarıyla sektörde öne çıkmaya devam etmektedir. Bu kampanya da müşterilerine kafe ve restoran harcamalarında kazanç sağlama fırsatı sunarak, onların yüzünü güldürmeyi hedeflemektedir. Ziraat Bankası Bankkart Lira kampanyası, 1-30 Nisan 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu tarihler arasında, Bankkart Mobil ya da bankkart.com.tr üzerinden kampanyaya başvuru yapılabilir. Kampanya şartlarına uygun olarak yapılan harcamaların ardından, verilen Bankkart Lira'lar bir sonraki iş günü müşterinin hesabına yatırılacaktır. Bu kampanya sayesinde, müşteriler Ziraat Bankası'nın avantajlı hizmetlerinden yararlanabilirler. Kafe ve restoran harcamalarında da geçerli olan kampanya, müşterilerin hayatını kolaylaştıracak bir fırsat sunuyor. Ancak, kampanya şartlarına uygun olmayan harcamalar yapmak, müşterileri zor durumda bırakabilir. Bu nedenle, kampanyaya başvurmadan önce şartları iyi okumak ve gerekli önlemleri almak önemlidir. Ziraat Bankası müşterileri, bu avantajlı kampanyadan yararlanmak için son tarih olan 30 Nisan'a kadar başvuru yapabilirler.
KAMPANYA ŞARTLARI
Ziraat Bankası, müşterilerine yine bir fırsat sunuyor. Bankkart Lira kampanyası ile kafe ve restoran harcamalarınızı Bankkart ile yaparak ekstra kazanç elde edebilirsiniz. 1-30 Nisan 2023 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada, tek seferde 250 TL ve üzeri harcama yapan müşterilere 25 TL, toplamda ise 100 TL Bankkart Lira hediye edilecektir. Ziraat Bankası, müşterilerine özel bir kampanya duyurusu yaptı. Kampanya, Bankkart anlaşmalı kafe ve restoran işyerlerinde geçerli olacak ve müşterilere ekstra kazanç sağlama imkanı sunacak. Kampanyaya katılım oldukça basit. Bankkart Mobil veya bankkart.com.tr üzerinden başvuru yaparak kampanyaya dahil olabilirsiniz. Ancak kampanya şartlarına uygun ödemelerin yapılması gerekiyor. Ödemelerin Bankkart POS cihazı ile yapılması zorunludur. Ayrıca, aynı gün içerisinde aynı işyerinden yapılan ödemelerin sadece ilki kampanyaya dahil edilecektir. Kampanya kapsamında e-ticaret harcamaları da dikkate alınacaktır.
Bankkart Lira hediyesi, anında yüklenecektir. Ancak, kampanyaya katılım sağlamadan önce alışveriş yapılması durumunda Bankkart Lira hediye edilmeyecektir. Bankkart’ın kredi kartı ve banka kartı özelliğiyle yapılan işlemler dikkate alınarak kampanyadan yararlanılabilecektir. Kampanya sonunda toplamda 100 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı sunuluyor. Ziraat Bankası, müşterilerinin yüzünü güldüren kampanyaları ile bilinir ve yine bir kez daha müşterilerine avantaj sağlamayı amaçlamaktadır. Kampanya sonuçları, müşterilerin Bankkart hesaplarına yüklenecektir. Bu kampanyadan yararlanarak yeme içme harcamalarında ekstra kazanç sağlamak isteyen Ziraat Bankası müşterileri, Bankkart ile ödeme yaparak kampanyadan yararlanabilirler.