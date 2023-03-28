Yemeği siz yeyin hesabı Ziraat Bankası ödesin! Dev kampanya 4 gün sonra bitiyor: Akşam yemeği bedavaya gelecek!







ZİRAAT BANKASI'NDAN YENİ KAMPANYA







Banka yetkilileri açıkladı. Bankkart anlaşmalı kafelerde ve restoranlarda geçerli olacak olan kampanya 31 Mart'ta bitecek. Kampanyanın ayrıntıları yazın devamında.Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar Bankkart Mobil veya bankkart.com.tr aracılığıyla katılım sağlayabilecekler. Bankkart ile yapacağınız işlemlerde Bankkart Pos'undan tek seferde yapılacak 250 TL ve üzeri harcamalarda 25 TL, toplamda 100 TL Bankkart lira verilecek. Kazanıla liraların müşterilerin kartlarına aynı anda yükleneceği bildirildi. Aynı zamanda e-ticaret işlemlerinin kampanyaya dahil olmayacağı açıklandı. Aynı gün içerisinde iki işlem yapıldığı takdirde ilk işlemin geçerli olacağı belirtildi. Katılım, asıl kart sahibi müşterileri tarafından gerçekleştirilecektir. Karta para yükleme, iptal, iade, nakit çekim işlemleri kampanyaya dahil değildir. İşlemler müşteri bazındadır. Bir müşteri en fazla 100 TL Bankkart lira kazanabilecek. Kampanya dönemindeki işlemler iade edilirse verilen liralar da geri alınacaktır.