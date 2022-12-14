Yemek kartı marketlerde yasak mı? Yemek kartları market alışverişlerinde birçok kişi tarafından kullanılırken yeni alınan kararlar üzerine yasaklandığına dair iddialar kafa karışıklığına neden oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme sonrasında yemek kartının marketlerde yasak olup olmadığı konusunda sonuca varıldı.
YAŞAM
14 Aralık 2022 - 17:34
Yemek kartı marketlerde yasaklandı mı? Yemek kartları market alışverişlerinde artık kullanılamayacak mı?
İşverenler tarafından işçilere yemek kartı verilirken yeme içme gibi fırsatlar sunuluyor. Yemek kartı sahibi olan çalışanlar internet araştırmalarına başlarken yemek kartının marketlerde geçip geçmediği merak konusu oldu. Yeni düzenlemeler gündeme gelirken 2023 yılında yemek ödemelerinin yükselişe geçtiği belirtildi.
YAŞAM
14 Aralık 2022 - 17:34
EDİTÖR