YAŞAM
14 Aralık 2022 - 17:34

Yemek kartı marketlerde yasaklandı mı? Yemek kartları market alışverişlerinde artık kullanılamayacak mı?

İşverenler tarafından işçilere yemek kartı verilirken yeme içme gibi fırsatlar sunuluyor. Yemek kartı sahibi olan çalışanlar internet araştırmalarına başlarken yemek kartının marketlerde geçip geçmediği merak konusu oldu. Yeni düzenlemeler gündeme gelirken 2023 yılında yemek ödemelerinin yükselişe geçtiği belirtildi.

YAŞAM
14 Aralık 2022 - 17:34
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Yemek kartı marketlerde yasaklandı mı? Yemek kartları market alışverişlerinde artık kullanılamayacak mı?


Yemek kartı marketlerde yasak mı? Yemek kartları market alışverişlerinde birçok kişi tarafından kullanılırken yeni alınan kararlar üzerine yasaklandığına dair iddialar kafa karışıklığına neden oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme sonrasında yemek kartının marketlerde yasak olup olmadığı konusunda sonuca varıldı.

YEMEK KARTI MARKETLERDE YASAK MI?

Gelen haberlere göre yemek kartlarının Dernek Başkanı Öner Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılmayacağına dair haberler hakkında açıklamada bulundu. Yemek kartlarında değişen bir şey yok. Yemek kartları restoran ve marketlerde yemek ve tüketime hazır gıda dışında kullanılmasının vergi istisnasına konu olmaması durumunda 2008 yılında yayınlanan yürürlük üzerine 382 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde düzenlemeler yapıldı. 1 Aralık 2022 tarihi itibariyle çalışanlara verilen yemek ücretleri konusunda yeni mevzuat, yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirilmediği belirtildi. 



EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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