Yemek kartlarına sınırlama geliyor. Artık alışverişte kullanılamayacak

İşverenler tarafından çalışanlara nakit olarak ödenen yemek bedelinin vergiden istisna tutulacağı, prime esas kazanca dahil edilmeyeceğine yönelik kanuni düzenleme hazır olduğu bildirildi. Hem düzenlemenin içeriği hem de prime esas kazanca dahil edilmeyecek tutarın miktarı için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun açıklama yapması bekleniyor. İşveren, yemek hizmeti için restoran gibi işyeri dışında bir yerle anlaşır ve çalışan da günlük yemek hizmetini bu yerlerden alırsa; işverenin yapacağı günlük ödemenin 51 lirası için vergi istisnası uygulanacağı öğrenildi. Ödenen tutar günlük bu rakamın üzerindeyse, bunu aşan tutar kadar vergilendirme sağlanacağı bilgisi alındı. İşyeri dışında yemek verilmesi durumunda, yemek kartı, yemek çeki gibi ödeme sistemleri ile verebilecek olan işveren. Çalışanlar ise kartlarda bulunan parayı sadece yemek için kullanabilecek. Market alışverişi ve yahut başka nedenle kullanılacak bir harcamaya izin verilmeyecek. Amaç dışı kullanım durumunda; işveren, ödediği bedeli, sigorta priminden istisna tutamayacak, vergisini ödemek mecburiyetinde kalacak. Yeni yapılan düzenlemeyle çalışma yaşamında yeni bir uygulama gerçekleşmiş olacak.