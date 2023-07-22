Anneleri kahvaltı zahmetinden kurtaracak! 10 dakikada hazır mayasız çubuk pişi tarifi!

Güne hem sağlık hem de daha keyifli başlamak için kahvaltı öğününü atlamamak gerekiyor. Yaz aylarının gelmesi ile her sabah kahvaltıya ne yapacağınızı şaşırdınız mı? Sizler için kolay ve hafif bir tarif önereceğiz. Detaylar haberimizde…







ÇOCUKLAR BAYILACAK. KAHVALTIYA MAYASIZ ÇUBUK VE PRATİK PİŞİ TARİFİ

Kahvaltı toplumumuzda çok önemli bir yer tutar ve asla ihmal edilmemelidir. Peynir, domates ve zeytinin vazgeçilmezi olan Türk kahvaltısı, çeşitli tariflerle de göz alıcı olabiliyor. Özellikle günlerden Pazar olduğu ve tüm aile sofrada oturduğu zaman, çeşit çeşit kahvaltılık tariflere sahip olmak çok eğlenceli. İşte lezzetli ve kolay bir çubuk pişi tarifi.

MALZEMELER

1 çay bardağı süt

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay bardağı beyaz peynir

8-10 dal maydanoz

1 paket kabartma tozu

2,5 su bardağı un

KIZARTMAK İÇİN

1 çay bardağı sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

Öncelikle 1 su bardağı süt, 1 yumurta ve 1 tatlı kaşığı tuzu bir kapta karıştırın.

Bu karışıma 1 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri, 1 yemek kaşığı beyaz peynir, 8-10 dal maydanoz, 1 poşet kabartma tozu, 2,5 su bardağı unu karışıma ekleyip karıştırmaya devam edin.

Yoğurma işlemine geçebilirsiniz. Elinize yapışmayan yumuşak bir hamur elde etmelisiniz.

Hamur hazır olduğunda pişirme kağıdını alın ve tezgaha yerleştirin. Pasta kabuğunu çerez sayfasının ortasına yerleştirin. Elinizle hafifçe bastırın ve üzerine ikinci bir pişirme kağıdı yerleştirin.

Hamuru merdane ile açmaya başlayın.

Yaklaşık yarım cm kalınlığında açtıktan sonra üzerindeki pişirme kağıdını alın.

Pizza ruleti ile hamuru ince uzun şeritler olacak şekilde kesin.

Kenarlarda kalan küçük hamur parçalarını kenara ayırın. Diğer hamurları eşit üç parça olacak şekilde kesin.

Kenara ayırdığınız hamur parçalarını diğerleriyle aynı boyutta kesin.

Kızgın 1 çay bardağı sıvı yağda çubuk pişileri kızartma sırası. Çevirerek kızartmaya devam edin.

İki tarafı da güzelce kızaran pişileri servis tabağına koyun. Afiyet olsun.