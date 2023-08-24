Ansızın gelen misafirlere tatlı bir sürpriz! 4 malzemeli pudra şekerli kurabiye tarifi

Sadece dört basit malzeme ve on beş dakikanızı ayırarak muhteşem pudra şekeriyle kaplı kurabiyeler hazırlamak ister misiniz? Pudra şekeriyle buluşan bu tarif, çay saatlerinizin yeni vazgeçilmezi olacak.

Sadece dört malzeme kullanarak ve on beş dakikada kolayca hazırlayabileceğiniz bu lezzetli kurabiyeler, tatlı anlarınıza eşlik edecek.



PUDRA ŞEKERLİ KURABİYE TARİFİ

Bu kolay ve lezzetli tarif için aşağıdaki malzemeleri hazır edin:

200 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

4 su bardağı un

1 paket vanilya

Pudra şekerli kurabiye tarifinin detayları ise şu şekilde:

Oda sıcaklığındaki tereyağını, pudra şekerini ve vanilyayı bir kapta iyice karıştırın.

Karışıma azar azar un ilave edin. İlk başta hamurun bir araya gelmesi zor olabilir, ancak yoğurduğunuzda güzel bir kıvam elde edeceksiniz. Hamur kıvamına geldiğinde bir süre dinlendirin. Bu arada fırını 180 dereceye ayarlayarak ısıtın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayarak şekil verin. Hazırladığınız parçaları fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15 dakika kadar pişirin. Kurabiyeler altın rengini aldığında fırından çıkarın.

Kurabiyeler soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpip servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

Daha yoğun lezzet ve kıvam elde etmek isterseniz, hamuru bir gece buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Bu şekilde hazırlanan kurabiyeler daha da lezzetli olacaktır. Ayrıca tarçın, limon kabuğu, portakal kabuğu veya vanilya özütü gibi malzemeler ekleyerek kurabiyelerinizi farklı tatlarla zenginleştirebilirsiniz.

Fırının performansına göre pişirme süresi değişebilir, bu nedenle kurabiyeleri dikkatlice gözlemleyerek pişirin.

Bu basit ve lezzetli pudra şekerli kurabiye tarifi ile çay saatlerinize lezzet ve keyif katabilirsiniz, sevdiklerinizle güzel anlar yaşayabilirsiniz.