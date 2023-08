Ansızın gelen misafirlere yarım saatte hazır milföy poğaça tarihi! Yiyen bir daha isteyecek

Pratik ve Lezzetli Kolay Milföy Poğaça Tarifi!

Evinizde hızlıca hazırlayabileceğiniz pratik bir tarifle karşınızdayız. İşte ihtiyacınız olan malzemeler: 1 paket milföy hamuru ve 1 adet yumurta sarısı. Ayrıca, iç harcı için peynir ya da istediğiniz malzemeyi tercih edebilirsiniz.

Tarifin yapılışı oldukça basit: Milföy hamurunun içini seçtiğiniz iç harçla doldurun ve üçgen şekilde kapatın. Kenarlarını çatalla bastırarak güzelce yapıştırın. Son dokunuş olarak yumurta sarısını üzerine sürün ve fırına verin.

Unutmayın, iç malzeme olarak sadece peynir değil, damak zevkinize uygun farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. Bu tarif, kolaylığı ve lezzetiyle sizi cezbedecek. Hazırladığınız bu milföy poğaçaları aileniz ve misafirlerinizle paylaşarak afiyetle tüketebilirsiniz. İşte detaylar...





Kolay ve Lezzetli Milföy Poğaça Tarifi!

Bu tarifle, pratik bir şekilde nefis milföy poğaçalar hazırlayabilirsiniz. İşte ihtiyacınız olan malzemeler: 4 yemek kaşığı susam, 100 gram beyaz peynir, 1 avuç maydanoz yaprağı, 5 adet dikdörtgen şeklinde milföy yaprağı, 1 yemek kaşığı pekmez, 1/2 çay bardağı su.

Tarif oldukça basit: İlk olarak susamları hafifçe kavurarak rengi değişene kadar bekletin, ardından soğuması için bir kenara alın. Beyaz peyniri rendeleyin veya ufalayın, üzerine ince doğradığınız maydanozları ekleyin.

Milföy yapraklarını 2 adet kare elde edecek şekilde yarıya böldüğünüzden emin olun. Toplamda 10 adet milföy karesi elde edin ve oda sıcaklığına gelince merdaneyle hafifçe açarak inceltin.

Peynirli harcı milföy hamurlarının içine eşit bir şekilde paylaştırın. Ardından milföyü her bir kenardan toplayarak mantı şeklinde kapatın. Kenarları ve açık kalan kısımları iyice birleştirin, böylece pişerken açılmaz.

Pekmez ve suyu bir kasede karıştırın. Milföy poğaçalarını önce pekmezli suya, sonra kavurduğunuz susama batırın. Bu şekilde hazırlanan milföy poğaçalarını yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, ilk 15 dakikayı alt rafa yerleştirerek, ardından üst raflara alarak 10-12 dakika daha pişirin. Fırından çıktıktan sonra birkaç dakika dinlendirip servis edebilirsiniz.

Bu tarif, lezzetli poğaçaların pratik bir şekilde hazırlanmasını sağlıyor. Susamlı ve peynirli milföy poğaçalarınızı afiyetle yiyebilirsiniz!