Aşçıların gizli ev baklavası tarifi! Hazır yufkayla şipşak hazır

Hazır yufkayla baklava yapmanın sırrı, Habertürk tarafından paylaşılan bir içerikte ortaya kondu. Ev yapımı baklava tarifi, yaklaşan kurban bayramında misafirlerinize sunabileceğiniz bir seçenek olarak öneriliyor. İşte detaylar...





EV BAKLAVASI TARİFİ

Son zamanlarda baklava fiyatlarının artmasıyla birlikte birçok kişi evde kendi baklavasını yapmayı tercih ediyor.

İşte kullanmanız gereken malzemeler:

10 adet hazır baklava yufkası

1 kâse ceviz

4 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı sıvıyağ

Şerbet için:

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

Yarım limon suyu

Hazırlık aşamaları oldukça basit:

Baklava yufkalarını tezgahın üzerine serin.

Yufkaların arasına tereyağı ve sıvıyağı sürün.

Üzerine ezilmiş cevizi serpiştirin.

Yufkaları rulo şeklinde sarın ve baklava şeklini oluşturun.

Hazırladığınız baklavaları yağlı kağıt serili bir tepsiye yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altın rengi olana kadar pişirin.

Şerbetin hazırlanışı:

Şeker ve suyu bir tencereye koyun, kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin ve karıştırın.

Şerbeti soğumaya bırakın.

Pişen baklavalara soğumuş şerbeti dökün ve bir süre dinlendirin. Böylece baklavalar şerbeti güzelce çekecektir.

Hazır yufkayla yapılan bu pratik baklava tarifi, çıtır çıtır lezzetiyle aşçıların sırrını evinize getiriyor. Artık misafirlerinizi kendi yapmış olduğunuz nefis baklavayla ağırlayabilirsiniz.

Hazır yufkayla baklava yapımı için şu adımları izleyebilirsiniz:

Şerbeti önceden hazırlayın ve soğuması için bekletin. Şerbet, yoğun bir kıvam elde edecek şekilde kaynatılmalıdır. Kaynadıktan sonra limon suyu eklenerek orta ateşte 10 dakika daha kaynatılmalıdır.

Baklavalık yufkayı tezgaha serin ve her iki ucunda biraz boşluk bırakın.

İnce kıyılmış ceviz veya fındığı yufkanın üzerine serpin.

Yufkayı oklavaya sararken, katlanacak kısmı iki kat yapın ve hafifçe sıkarak oklavadan çıkarın.

Hazırladığınız baklavaları yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yerleştirin.

Tereyağını eritin ve baklavaların her tarafına gelecek şekilde dökün.

Fırını önceden ısıtılmış 185 derecede ayarlayın ve baklavayı pişirin. Altın rengini alana kadar pişirme süresi değişebilir, yaklaşık olarak 30-40 dakika olabilir.

Fırından çıkan baklavayı oda sıcaklığında bir süre bekletin.

Ilınan baklavayı soğumuş şerbetle buluşturun. Şerbeti yavaşça üzerine dökün ve baklavanın şerbeti güzelce çekmesi için bir süre bekletin.

Bu özel tarifle hazırlanan hazır yufkadan baklava, ekonomik bir seçenek olmasıyla da dikkat çekiyor. Fıstık yerine taze ve küflenmemiş ceviz kullanarak lezzetli bir baklava elde edebilirsiniz. Şerbeti koyu kıvamda kaynatmak ve baklavayı ılıkken şerbetle buluşturmak ise püf noktaları arasında yer alıyor. Afiyet olsun!