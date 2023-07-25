Bir tabak yiyen tarifi için kapınızda yatacak! Ev yapımı çorti taplaması tarifi!
Pratik tariflerden olan çortinin yapımı bir o kadar kolay. Geleneksel olan bu tarifin hazırlanışı ise oldukça basit. Sadece hamur yapma aşaması biraz deneyim isterken kokusuyla karnınız acıkacak. Çorti yemeği nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? İşte tüm detaylar...
MALZEMELER
500 gr. lahana turşusu
1.5 litre su
4 diş sarımsak
3 sivri biber
500 gr. ince bulgur
1.5-2 su bardağı su
3 yumurta
Tuz
Üzeri için;
150 gram tereyağ
1 yemek kaşığı pul biber
TARİFİ
Bulgur bir kaba alınarak üzerine tuz dökülür ve karıştırılır. Sıcak su ilave edilerek yumuşaması için üzeri kapatılır. Bulgurların şişmesiyle beraber un eklenerek yoğurulur. Yumurtalar eklenerek iyice yoğurma işlemi yapılır.
Hamurdan eşit parçalar alınarak yassı şekil verilir. Derin tencere içerisinde lahana turşusu koyulur ve su, sarımsak ve pul biber eklenerek 15 dakika pişmeye bırakılır. Üzerine hamurlar eklenerek biraz daha pişirilir. Afiyet olsun.