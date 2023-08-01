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Bu böreği kim tatsa müptelası olacak! Herkes bu peynirli zarf böreği tarifinin peşinde!

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Bu böreği kim tatsa müptelası olacak! Herkes bu peynirli zarf böreği tarifinin peşinde!
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan peynirli zarf böreği, sadece 2 adet yufka ile kahvaltılara lezzet katıyor. Lor ve kaşar peyniriyle zenginleştirilmiş iç harcı, nefis sosu ve puf puf kabaran yapısıyla sofralara şıklık getiriyor. İşte pratik peynirli zarf böreği tarifi...

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan börek, zengin çeşitleriyle Türk kültürünün önemli bir parçasıdır. Her yörede farklı tatlarla buluşan börekler, özgün tarifleriyle sofralara renk katar. Bu yazıda sizlere sadece 2 adet yufka ile yapılan peynirli zarf böreği tarifini anlatacağız. Kahvaltı sofralarınıza lezzet ve şıklık katacak bu pratik böreği denemeye ne dersiniz?

PEYNİRLİ ZARF BÖREĞİ MALZEMELERİ

1

Malzemeler:

2 adet yufka

Sosu için:

1 adet yumurta

1 çay bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

İç harcı için:

1,5 su bardağı lor peyniri

1,5 su bardağı kaşar peyniri rendesi

Çeyrek demet maydanoz (ince doğranmış)

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Susam ve çörek otu

PEYNİRLİ ZARF BÖREĞİ TARİFİ

1

Öncelikle sosu hazırlamak için bir karıştırma kabına 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ ve 1 adet yumurtayı alın. Malzemeleri güzelce karıştırın ve sosu bir kenara alarak bekletin.

Sonra iç harcı hazırlamak için ince doğranmış maydanozu, 1,5 su bardağı kaşar peyniri rendesi ve 1,5 su bardağı lor peynirini uygun bir karıştırma kabına alın. Tuz ekleyerek iç harcı güzelce karıştırın. Eğer peyniriniz tuzluysa, ekstradan tuz eklemeye gerek kalmayacaktır.

Şimdi yufkalarınızdan birini tezgaha serin. Hazırladığınız sosun yarısını yufkanın üzerine dökün. Bir yağlama fırçası yardımıyla sosu yufka üzerinde eşit şekilde yayın. Ardından diğer yufkayı da üzerine serin ve kalan sosu da aynı şekilde yayın. Yufkaların kenarlarından iç tarafa doğru yayarak kare şeklini verin.

Hazırladığınız iç harcı böreğin üzerine eşit şekilde yayın. Yufkayı her köşesinden katlayarak üçgen haline getirin. Böreği pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin ve tam ortasından katlama yerlerinden bir bıçak yardımıyla kesin. Böylece börek piştikten sonra dilimlemesi kolay olacaktır.

Böreğin üzerine yumurta sarısı sürün ve isteğe bağlı olarak susam ve çörek otu serpin. 180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişirin. Böreğinizin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Bu enfes peynirli zarf böreği sayesinde kahvaltı sofralarınıza şıklık ve lezzet katacaksınız. Kolay ve hızlı yapımıyla aile bireylerinizin ve misafirlerinizin beğenisini kazanacak bu böreği denemek için bir fırsatınızı kaçırmayın. Afiyet olsun!

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