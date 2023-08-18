Bu sırrı turşucular bile bilmiyor! 10 adımda en lezzetli turşu sizinki olacak

Turşu yaparken en önemli püf noktalarını yılların turşucusu açıkladı! Bu sırları kimse bilmiyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TURŞU YAPMANIN SIRLARI

Turşu yaparken en lezzetli turşu sizin olsun istiyorsanız bu yöntemleri mutlaka uygulayın. 44 senelik turşucu 10 adımda en lezzetli turşu yapmanın sırlarını anlattı. İlk olarak turşu yaparken kaliteli malzeme kullanılması gerekiyor. Turşu yapacak bütün malzemelerin iyice temizlenmesi gerekiyor. Turşu yaparken kullanılacak sebzelerin doğru boyutlarda kesilmesi turşunun lezzetini de görüntüsünü de etkilemektedir. Turşu yaparken en önemli adımlardan biri de doğru tuz oranıdır. Eğer turşuya yüksek tuz eklerseniz turşu hem sağlıksız hem lezzetsiz olabilir. Deneme yanılma yöntemiyle doğru tuz oranını bulabilirsiniz. Turşu yaparken doğru sirke oranı ayarlayarak kullanırsanız turşunuz daha lezzetli olacaktır.





Turşu yaparken doğru oranda ve zamanda baharat kullanmak turşunun lezzetini de etkileyecektir. Turşuların kaplama işlemine özen göstermek turşuların daha uzun süre saklanmasını sağlayacaktır. Turşunun fermente olması için de doğru zamanı elde etmek önemlidir. Turşunun serin ve kuru bir yerde saklanması gerekmektedir. Son olarak turşu yaparken sabırlı olmak gerekmektedir. Turşunun lezzeti bekledikçe daha çok artmaktadır. Turşu yapmak için 1 tane beyaz lahana, 6-7 tane havuç, 1 tane karnabahar, yarım bardak sarımsak ve bir tane limona ihtiyacınız var. Turşu suyu yapmak istiyorsanız 1-2 kaşık limon tuzu, 1.5 litre su, bir bardak salamura tuz, bir bardak üzüm sirkesine ihtiyacınız var. İlk olarak beyaz lahanalar iri şekilde, havuç ve limon halka şekilde doğranır. Turşunun bidonunun dip kısmına nohut, lahana, karnabahar ve havuç dizilir. Aralara sarımsak ve en üst kısma da limon koyulur. Turşu suyu yapmak istiyorsanız bütün malzemeler bir kapta karıştırılır ve sebzelerin üstüne boşaltılarak ağzı iyice kapatılarak bekletilir. Hazırlanan turşu bidonu güneş görmeyen nemli bir ortamda saklanır.