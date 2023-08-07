Bu tarifi öğrenince bir daha marketten dondurma almayacaksınız! 3 malzemeli leziz ev dondurması tarifi





Marketten dondurma almak yerine, sadece 3 malzemeyle muhteşem ev yapımı dondurma tarifiyle yaz aylarının keyfini çıkarın. Hazır dondurmaların içindeki katkı maddelerine karşı çıkanlar için harika bir alternatif sunuyoruz. Sağlıklı ve lezzetli bir dondurma yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Muzlu dondurmanın tadını çıkarmak isterseniz, sadece 3 malzeme kullanarak kendi evinizde enfes bir lezzet yaratabilirsiniz. Market gezilerine son verip mutfağınızı harika tatlarla doldurma zamanı geldi! Artık dondurma için dışarı çıkmaya gerek yok, sadece birkaç malzemeyle kendi ev yapımı dondurmanızı yapabilirsiniz. İşte detaylar...





EV YAPIMI DONDURMA TARİFİ

Evde doğal ve lezzetli dondurma yapmak için sadece 3 malzemeye ihtiyacınız var: olgun muzlar, bal ve ceviz. Bu basit malzemelerle harika bir dondurma hazırlayabilirsiniz. Öncelikle olgun muzları soyup dilimleyin. Dilimlediğiniz muzları bir buzdolabı poşetine aktarın. Eğer zamanınız varsa, muz dilimlerini dondurucuda bir gece bekletin; yoksa en azından 4 saat buzdolabında donmalarını sağlayın. İşte diğer ayrıntılar...





Donmuş muzları buzluktan çıkarıp birkaç dakika oda sıcaklığında bekletin. Sonra blenderdan geçirerek aralıklarla muz dilimlerini ekleyin. Spatula kullanarak karışımı düzenli hale getirin, böylece muzlar kremsi bir kıvam alacak.

Kıvam kazanan muz karışımına bal ekleyerek iyice karıştırın. Daha sonra dondurma halinde tüketebilir veya bir kaba aktararak streç filmle kaplayarak dondurucuda saklayabilirsiniz. Dondurma tamamen donduktan sonra üzerini cevizle süsleyerek tadını çıkarabilirsiniz.

Unutmayın ki muzların büyüklüğünü ve miktarını isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Önceden dondurulmuş muzları buzlukta 1 ay kadar bekletebilir ve daha sonra çıkararak dilediğiniz zaman dondurma yapabilirsiniz. Kendi ev yapımı muzlu dondurmanızı yapmak artık son derece basit ve lezzetlidir. Hazır alınan dondurmaların yerine doğal ve sağlıklı bir alternatif yaratmak isteyen herkes için ideal bir tarif!