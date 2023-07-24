  1. Anasayfa

  2. Yemek Tarifleri

  3. Çatkapı gelen misafirlere çıtır çıtır yalancı su böreği! Tarifini almak için birbirleriyle yarışacaklar

Çatkapı gelen misafirlere çıtır çıtır yalancı su böreği! Tarifini almak için birbirleriyle yarışacaklar

Yayınlanma:
Çatkapı gelen misafirlere çıtır çıtır yalancı su böreği! Tarifini almak için birbirleriyle yarışacaklar
Pişirmesi zahmetli yemesi kolay olan su böreğinin lezzetli ve kolay yapmanın tarifini duyunca çok sevineceksiniz. İşte detaylar…

NAR GİBİ KIZARACAK YALANCI SU BÖREĞİ TARİFİ

su böreği

Herkesin görünce iştahını kabartan su böreği, içi yumuşak ve dışının kızarmış lezzetli görünümü ile herkesi acıktıran bir börektir. Yapımı zahmetli yemesi lezzetli olan bu su böreği, yapımı zahmetli olduğu için her zaman yapılmaz. Yapıldığı zamanlarda tadı damaklarda kalır. Su böreğine hasret kalmak istemeyenler için lezzetli ve pratik bir tarifimiz var.

GEREKEN MALZEMELER

• Yarım paket kelebek makarna

İç harcı için

• 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peynir

• 1 su bardağı lor ya da beyaz peynir

• 1 tutam maydanoz

Sosu için

• 2 tane yumurta

• 1 çay bardağı süt

• Yarım çay bardağı sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

• İlk önce tencerede su kaynatın ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyin.

• Kaynayan suya yarım paket makarnayı dökerek karıştırın.

• Sos için hazırlanan malzemeleri bir kasede çırpın.

• İç harç için malzemeleri bir kase içine ekleyerek karıştırın.

• Derin bir kaba makarnaları dökün ve sosu ekleyin.

• Her yerini yağladğınız tavaya makarnanın bir kısmını koyun.

• Makarna üzerine peynir harcını ekledikten sonra kalan makarnaları ekleyin.

• Kısık ateşte üzerini kapatarak iki tarafını da pişirin.

• İki tarafı da kızaran çıtır börek servise hazır.

Afiyet olsun.

Yemek Tarifleri
Mayısasız, pastane tadında anne poğaçası tarifi! Çay demlenene kadar hazır
Mayısasız, pastane tadında anne poğaçası tarifi! Çay demlenene kadar hazır
Anneleri kahvaltı zahmetinden kurtaracak! 10 dakikada hazır mayasız çubuk pişi tarifi!
Anneleri kahvaltı zahmetinden kurtaracak! 10 dakikada hazır mayasız çubuk pişi tarifi!
Sofraların yeni lezzeti giriş yapıyor! Taze fasulye turşusu yapmanın en kolay yolu: Yiyen bir daha isteyecek
Sofraların yeni lezzeti giriş yapıyor! Taze fasulye turşusu yapmanın en kolay yolu: Yiyen bir daha isteyecek
Komşuları kıskandıracak yalancı el açması börek tarifi! Evde yufka varsa hemen deneyin: Herkes tarifini isteyecek
Komşuları kıskandıracak yalancı el açması börek tarifi! Evde yufka varsa hemen deneyin: Herkes tarifini isteyecek
Yaz akşamlarının vazgeçilmezi olacak tatlı! Evde süt varsa şipşak hazır: İşte dillere destan saray muhallebisi tarifi
Yaz akşamlarının vazgeçilmezi olacak tatlı! Evde süt varsa şipşak hazır: İşte dillere destan saray muhallebisi tarifi
Aşçıların gizli ev baklavası tarifi! Hazır yufkayla şipşak hazır
Aşçıların gizli ev baklavası tarifi! Hazır yufkayla şipşak hazır
Pastanecilerin gizli tarifi rolo çörek! Tahinli rulo çörek yapımını püf noktalarıyla açıklıyoruz
Pastanecilerin gizli tarifi rolo çörek! Tahinli rulo çörek yapımını püf noktalarıyla açıklıyoruz