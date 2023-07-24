Çatkapı gelen misafirlere çıtır çıtır yalancı su böreği! Tarifini almak için birbirleriyle yarışacaklar

NAR GİBİ KIZARACAK YALANCI SU BÖREĞİ TARİFİ





Herkesin görünce iştahını kabartan su böreği, içi yumuşak ve dışının kızarmış lezzetli görünümü ile herkesi acıktıran bir börektir. Yapımı zahmetli yemesi lezzetli olan bu su böreği, yapımı zahmetli olduğu için her zaman yapılmaz. Yapıldığı zamanlarda tadı damaklarda kalır. Su böreğine hasret kalmak istemeyenler için lezzetli ve pratik bir tarifimiz var.



GEREKEN MALZEMELER

• Yarım paket kelebek makarna

İç harcı için

• 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peynir

• 1 su bardağı lor ya da beyaz peynir

• 1 tutam maydanoz

Sosu için

• 2 tane yumurta

• 1 çay bardağı süt

• Yarım çay bardağı sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

• İlk önce tencerede su kaynatın ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyin.

• Kaynayan suya yarım paket makarnayı dökerek karıştırın.

• Sos için hazırlanan malzemeleri bir kasede çırpın.

• İç harç için malzemeleri bir kase içine ekleyerek karıştırın.

• Derin bir kaba makarnaları dökün ve sosu ekleyin.

• Her yerini yağladğınız tavaya makarnanın bir kısmını koyun.

• Makarna üzerine peynir harcını ekledikten sonra kalan makarnaları ekleyin.

• Kısık ateşte üzerini kapatarak iki tarafını da pişirin.

• İki tarafı da kızaran çıtır börek servise hazır.

Afiyet olsun.