Çilek reçeli yapmak isteyenlere altın değerinde püf noktası! Böyle yapılırsa asla bozulmuyor

Çilek reçeli yaparken dikkate almanız gereken bazı püf noktaları vardır. İşte bu noktalara dikkat ettiğinizde çilek reçelinizin daha lezzetli ve uzun süre dayanıklı olmasını sağlayabilirsiniz.

ÇİLEK REÇELİ İÇİN İLK ADIM NEDİR?





Çilek Seçimi: Lezzetli bir çilek reçeli için küçük ve kokulu çilekleri tercih etmelisiniz. Çileklerin taze, olgun ve sağlam olmasına dikkat edin.

Hazırlık: Çilekleri yıkadıktan sonra saplarını ayıklayın ve ortadan ikiye bölün. Ardından çilekleri bir tencereye alın.

Şeker İlavesi: Çileklerin üzerine 4 su bardağı toz şeker serpin ve tencerenin kapağını kapatıp bir gece boyunca bekletin. Bu bekleme süresi, çileklerin suyunu salmasını ve şekerle iyice karışmasını sağlar.

Pişirme: Ertesi gün çileklerin kendi suyuyla birlikte pişirmeye başlayın. Orta derecede ateşte kaynatırken arada köpüklerini almayı unutmayın. Köpükleri kaşık yardımıyla alarak reçelin daha temiz bir görünüm kazanmasını sağlayabilirsiniz.

Kıvam Ayarı: Reçel kıvamını bulduğunda limon tuzu veya limon suyu ekleyin. Limon suyu, reçelin daha dayanıklı olmasını sağlar. Pişirme işlemi tamamlandığında ocaktan alın.

Soğutma ve Saklama: Reçeli soğuması için bekletin ve daha sonra steril cam kavanozlara doldurun. Kavanozları sıkıca kapatın ve serin, kuru bir yerde saklayın. Böylece çilek reçeliniz uzun süre tazeliğini ve lezzetini koruyacaktır.

İYİ BİR ÇİLEK REÇELİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 kg ortadan ikiye ayırdığınız çilek

5 su bardağı şeker

5-6 damla limon suyu

Yapılış:

Çilekleri yıkayıp ortadan ikiye bölün ve tencereye alın.

Üzerlerine şeker ilave edin ve kapağını kapatıp 5-6 saat bekletin.

Ardından tencereyi orta ateşte kaynatmaya başlayın, köpüklerini kaşık yardımıyla alarak temizleyin.

20 dakika sonra limon suyunu ekleyin ve köpükleri tamamen alana kadar kaynatmaya devam edin.

Ocaktan alıp biraz ılınınca steril cam kavanozlara doldurun.

Reçel hafif akışkan bir kıvamda olmalıdır. Soğuduktan sonra kavanozların kapaklarını sıkıca kapatın ve serin bir yerde saklayın.

Afiyet olsun!