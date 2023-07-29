Hamur açmadan şipşak kıymalı mantı! Yiyenler bir tabak daha isteyecek, herkes bu tarifin peşine düşecek

Yemeğinizi lezzetli ve pratik bir şekilde yapmak için işte size nefis bir mantı makarna tarifi!

MANTI MAKARNA TARİFİ





240 gr orta yağlı kıymayı, rendelenmiş 1 adet orta boy soğanı ve 1 diş sarımsağı yoğurma kabına alın. İnce ince kıyılmış 4 dal maydanozu da ekledikten sonra tuz ve karabiberle damak tadınıza göre harcı iyice yoğurun.



Başka bir tencerede 1 litre suyu ve biraz tuzu kaynatın. Yarım paket mantı makarnayı içine atarak 4 dakika haşlayın ve ardından suyunu süzüp soğuk suyla durulayın. Mantıların içini kıymalı harçla doldurun ve tencereye yerleştirin. Üzerine kaynar su ve biraz tuz ekleyerek yaklaşık 7-8 dakika kadar pişirin.

Yoğurt sosu için 2 su bardağı yoğurda rendelenmiş sarımsak ve az miktarda tuz ekleyip çırpın. Pişen mantıları servis tabağına alın ve üzerine sarımsaklı yoğurdu gezdirin.

Son dokunuş için küçük bir tavada 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağı kızdırın. Kırmızı pul biber ve kuru naneyi ekleyip 1 dakika kadar kavurun. Hazırladığınız sosu yoğurdun üzerine dökün ve mantı makarnanız hazır!

Bu lezzetli mantı makarna tarifi için toplamda 40 dakika ayırmanız yeterli olacaktır. 25 dakikası hazırlık süresi, 15 dakikası ise pişirme süresidir. Tarifteki malzemeler 3 kişilik porsiyon içindir.

Afiyet olsun! Artık lezzetli mantı makarnayı kolayca yapabilirsiniz.