Herkesin el açması sandığı pratik börek! Sadece baklava yufkasıyla hem lezzetli hem de doyurucu börek tarifi

Aniden misafiri gelen insanların gününü kurtaracak pratik bir börek tarifi geldi! Hazır yufkadan börek yapmak için hangi malzemeler gerekli? Tarif ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HAZIR YUFKADAN PRATİK BÖREK TARİFİ

Yufkadan yapılan börekler insanların gününü kurtarıyor. Hazır yufkadan yapılan böreklerin yanına baklavalık yufkadan da yapılacak börek tarifleri eklenmeye başladı. Baklavalık yufkayla yapılan börekler de ince ve lezzetli oluyor. Bu tarifi tam ölçüyle uygularsanız bir tepsi börek yapabilirsiniz. Böreği hazırlamak için 20 dakikaya, pişirmek için de 40 dakikaya ihtiyacınız var. Gerekli olan malzemeler şu şekilde;





1 paket baklavalık yufka, sosu için bir su bardağı yoğurt, iki tane yumurta beyazı, yarım su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, iç harcı için bir kase beyaz peynir, 10 dal ince doğranmış maydanoz gerekiyor. Böreği yapmaya ilk olarak sosu hazırlayarak başlayabilirsiniz. Sos için gerekli malzemeleri bir kap içinde iyice karıştırdıktan sonra iki yufkayı tezgah üstüne üst üste yerleştirmeniz gerekiyor. Sonra hazırlanan sosu yufkanın içine sürerek iki yufka daha koyup tekrar aynı işlemi yapmanız gerekiyor. Bu şekilde ilerledikten sonra yufkanın uzun olan kısmına peynirli harç koyularak yufkalar rulo şeklinde sarılır. Tepsiye rulo şeklinde yerleştirildikten sonra dört veya beş parça şeklinde bölünür ve kalan sosa iki yumurta sarısı eklenip böreğin üstüne sürülür. En sonunda üst kısma çörek otu veya isteğinize göre susam sürdükten sonra önceden ısıtılmış 190 derece fırında 40 dakika pişirmeniz gerekiyor.