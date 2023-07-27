Komşu kıskandıran soğanlı börek tarifi! Tadına bakan tarifini almak için sıraya girecek

Malzemeler;

Hamuru için;

1 su bardağı ılık su (200 ml)

1 su bardağı ılık süt (200 ml)

Yarım su bardağı sıvı yağ (100 ml)

1 adet yumurta akı

1 yemek kaşığı instant maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tuz

5-5,5 su bardağı un

İç harcı için;

1 kilogram kuru soğan

1 çay bardağı sıvı yağ (125 ml)

1 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı domates salçası

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için;

1 adet yumurta sarısı

Susam





Yapılışı;

Uygun bir kabın içinde yarım su bardağı sıvı yağı, bir su bardağı sıcak suyu, bir su bardağı ılık sütü, bir yumurta akını, 1 yemek kaşığı instant mayayı, 1 yemek kaşığı toz şekeri ve 1 yemek kaşığı tuzu koyun ve iyice karıştırın. Malzemeleri kaseye ekledikten sonra iyice karıştırmak için bir çırpma teli kullanın.

Daha unu azar azar karışımın üzerine ekleyin. Yoğurduğunuz hamur yumuşak ve pürüzsüz olmalıdır. Yoğurduktan sonra hamurun üstünü streç film ile kapatın ve dinlenmeye bırakın. Hamuru yaklaşık 30 dakika kabarmaya bırakın, bu sırada hamurun içini hazırlayabilirsiniz. İç harcını yapmak için önce kuru soğanı güzelce soyun. Soyma işlemi tamamlandıktan sonra soğanları yenilebilir olacak şekilde doğrayın.

Doğrama işleminden sonra bir çay bardağı sıvı yağı ekleyin. Orta ateşte koyduğunuz soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Daha sonra 2 yemek kaşığı salça, 1 yemek kaşığı biber salçasını, 1 tatlı kaşığı karabiberi ve 1,5 tatlı kaşığı tuzu soğanların üstüne ekleyin. Malzemeleri ekleyin ve iyice karıştırın.

Tüm malzemelerin eklenmesinin ardından 5 dakika daha kavurun. İç harcın pişmesinin ardından mayalanan hamuru çalışma yüzeyine alın. Hamuru biere beze şekline getirin. Daha sonra bezelerden birini alıp açma işlemini sürdürün. Açılan hamurun içine soğanlı harcı koyun sonra da hamuru rulo şeklinde sarın. Hazırlanan ruloyu üç parmak genişliğinde şeritler halinde kesin.

Kesme işlemi bittikten sonra tepsiye serdiğiniz yağlı kağıdın üzerine ruloları dizin. Hamurun üzerine yumurta sarısını sürün. Daha önceden 170 dereceye ısıtılmış fırına tepsinizi atın ve 20 dakika pişirin. Son olarak ilk sıcaklığına geldiğinde servise hazır. Afiyet olsun..