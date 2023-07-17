Komşuları kıskandıracak yalancı el açması börek tarifi! Evde yufka varsa hemen deneyin: Herkes tarifini isteyecek

Börek severler için özenle hazırlanan el açması tadında efsane peynirli börek tarifiyle damaklarınızı şenlendireceğiz. Bu tarifle çay saatleri ve kahvaltı sofraları daha da lezzetlenecek. Kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu nefis böreği denemek için sabırsızlanacaksınız.

PEYNİRLİ BÖREK TARİFİ





Malzemeler:

5 adet yufka

Sosu için: 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı buğday veya mısır nişastası, 1 su bardağı sıvı yağ, 50 g eritilmiş tereyağı, 2 yemek kaşığı sirke (üzüm veya elma)

İç harcı için: Peynir, maydanoz

Hazırlanışı:

İlk olarak sosu hazırlamakla başlayalım. Un, nişasta, yağ, eritilmiş tereyağı ve sirkeyi uygun bir kabın içerisinde karıştıralım.

Tezgaha yufkaları alıp ortadan ikiye keselim. D şeklinde kesilen yufkanın bir tanesini alıp üzerine hazırladığımız sostan fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürelim.

İnce ince kıydığımız maydanozla karıştırılmış peyniri yufkanın her yerine gelecek şekilde serpelim.

Yufkanın kenarlarını içe doğru katlayarak rulo şeklinde saralım.

Sardığımız ruloyu kendi etrafında dolayarak gül şeklini verelim.

Pişirme kağıdı serili fırın tepsisinin ortasına böreği yerleştirelim. Diğer yufkaları da aynı şekilde sardıktan sonra tepsinin içerisine dolayarak yerleştirelim. Bu işlemi tüm yufkalara uygulayalım.

Kalan sosu da yufkaların üzerine fırça yardımıyla sürelim.

Böreği 180°C fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişirelim.

Pişen börekleri servise hazır hale getirelim.

El açması tadında efsane peynirli börek tarifiyle evinizin her tarafı lezzetin muhteşem kokusuyla dolarak, sıcak bir börek keyfi yaşayacaksınız. Bu pratik tarifin tadına bakanlar, bu böreği hep yapmak isteyecekler. Şimdiden afiyet olsun!