Kuru fasulye ve nohut pişirirken içine bir tutam ekleyin! Gazını alıp lezzetini arşa çıkarıyor

Bakliyat pişirme sürecinin zaman alıcı olduğunu fark edenler için harika bir püf noktası mevcut: karbonat. Özellikle kuru fasulye ve nohut gibi bakliyatlar, uzun süren pişirme süreçleri nedeniyle bazen insanın sabrını zorlayabilir. Ancak, bu zorluğu aşmanın ve lezzeti bir üst seviyeye taşımanın bir yolu var.



BAKLİYATLARI KOLAY PİŞİRMENİN YOLU





Bakliyatlar, özellikle Türk mutfağında önemli bir yere sahip. Nohut, kuru fasulye, barbunya gibi bakliyatlar, sağlıklı ve besleyici protein kaynakları olmanın yanı sıra birçok yemeğin ana malzemesini oluşturuyorlar. Ancak, pişirme süreci bazen uzun ve sabır gerektiren bir aşama olabiliyor.

İşte bu noktada, karbonat devreye giriyor. Karbonat, sodyum bikarbonat olarak da bilinen bir bileşik, mutfak işlerinden sağlığa kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Bakliyatları pişirirken karbonat kullanmanın faydaları oldukça fazla.

Bakliyatları pişirirken tencereye bir tutam karbonat eklemek, işleri hem lezzet hem de pratiklik açısından kolaylaştırır. Karbonatın pişirme sürecine etkilerine bakalım:

1. Daha Hızlı Pişirme: Karbonat eklemek, bakliyatların pişme süresini kısaltabilir. Özellikle kuru fasulye gibi bakliyatların uzun süren pişirme aşamasını karbonat sayesinde daha kısa bir zamanda tamamlayabilirsiniz.

2. Lezzetin Artması: Karbonatın eklenmesi, bakliyatların suyunu daha etkili bir şekilde çekmesini sağlar. Bu da bakliyatların daha yumuşak, kıvamı daha iyi ve lezzetli olmasını sağlar. Özellikle nohut ve kuru fasulye gibi bakliyatlar, karbonatın etkisiyle daha lezzetli yemeklere dönüşebilir.

3. Gaz Sorununu Hafifletme: Bakliyatlar, oligosakkaritler adı verilen bileşenler içerir ve bu da gaz sorununa neden olabilir. Karbonatın eklenmesi, bu gaz sorununu hafifletir ve sindirimi kolaylaştırır.

4. Daha Eşit Pişirme: Karbonat, bakliyatların daha eşit bir şekilde pişmesini sağlayabilir. Böylece, bazen bazı bakliyatların çiğ kalması sorunu da minimize edilmiş olur.

Karbonatın bu faydaları, özellikle bakliyat pişirme sürecini kolaylaştırmak isteyenler için oldukça çekici gelebilir. Ancak, karbonatın dozajına dikkat etmek de önemlidir. Bir tutamdan fazla karbonat eklemek, yemeğe istenmeyen bir tat katabilir.