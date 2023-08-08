Lezzetli pilav yapmanın sırrı meğer buymuş! İçine koyunca bembeyaz, tane tane yapıyor

Pilav yaparken tane tane yapmak bazen zor olabiliyor. Ancak bunun çok basit bir sırrı var! Bu yöntemi uygularsanız tane tane pilavınız olacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TANE TANE PİLAV YAPMANIN SIRRI

Öncelikle pilav yaparken pilavınızın içine birkaç damla limon suyu eklerseniz pilavınız bembeyaz olur. Limon içinde olan asidik özellikler pirinç nişastasını çözmeye ve renginin beyaz kalmasına yardımcı olur. Bu şekilde pilav daha beyaz görünür ancak limon eklerken fazla eklememeye dikkat etmek gerekir. Pilavın tane tane olması için de en önemli sır limon suyudur. Limon suyu pilav yaparken tanelerin birbirine yapışmasını engeller. Pilav yaparken pirinçler kavrulduktan sonra üstüne sıcak su eklenir, sonrasında ise limon suyu eklenebilir. Bu şekilde tane tane pilav yapmış olursunuz. Pilavın tane tane olması için en önemli etkenlerden biri de pirinçlerin doğru şekilde yıkanmasıdır. Pirinçlerin bol suda yıkanması üstündeki nişastayı atmasına yardımcı olur ve taneler birbirine yapışmaz. Aynı zamanda pilavınızı yüksek ateşte pişirirseniz pilavınız tane tane olur.





Pilav suyunu çektikten sonra altını kapatarak 5-10 dakika pilavınızı dinlendirirseniz taneler birbirinden ayrılır ve birbirine yapışmaz. Her sofranın vazgeçilmez yemeklerinden biri olan pilav yapılırken doğru pirinç seçmek en önemli etkenlerden bir tanesidir. Pirinçlerin yapısı ve özellikleri farklı olduğu için pilav yaparken baldo veya Osmancık pirinç tercih etmek en iyisi olacaktır. Eğer pilav yapacağınız kadar pirinci bir gece önce ıslatırsanız arsenik gibi maddelerin atılmasına yardımcı olabilirsiniz. Ertesi gün ıslak pirinçleri durulayarak pilavınızı tane tane yapabilirsiniz. Eğer pilavınızın daha lezzetli olmasını istiyorsanız pirinçlerinizi kavururken az miktarda tereyağı ekleyerek hem kokusunu hem tadını güzelleştirebilirsiniz. Pilav piştikten sonra altı kapatılıp üstü havlu ya da kağıt koyarak 15-20 dakika kadar dinlendirilirse pilav daha tane tane olacaktır. Pilavınıza su eklerken de dikkat etmeniz gereken belli noktalar vardır. Pilav yapılırken kullanılacak su miktarları pirincin cinsine göre değişkenlik gösterebilir. Pilav yaparken 1 bardak pirinç için 1.5 su bardağı su kullanılır. Pirinci önceden suya koyarsanız bu su miktarını biraz daha azaltabilirsiniz. Bu şekilde pilavınız lapa olmaktan kurtulabilir. Pirincinizi yıkadıktan sonra bir kaseye alıp üstüne tuzunu ve birkaç damla limon suyu koyarak pirinçlerinizin daha beyaz kalmasını sağlayabilirsiniz. Pirinç karıştırılarak limon suyu ve tuzla ovulur ve pilavınız daha lezzetli olur. Pirinçlerinizi yıkarken sıcak ve temiz bir su kullanmak önemlidir. Pilav pişirilirken su eklendikten sonra birkaç damla limon suyu ekleyerek pilavınızın tane tane olmasını sağlayabilirsiniz.