Mayısalama yoğurdu tutmayanlar dikkat! Bu yöntemle yoğurdunuz taş gibi olacak: Köylü hanımların sırrı

Evde sağlıklı ve lezzetli köy yoğurdu yapmanın püf noktalarıyla tanışın! Köy yoğurdu, koyun sütünden yapılan ve birçok sağlık faydası sunan bir besindir. Yüksek protein, kalsiyum, iyot ve B vitamini içeriğiyle kemik sağlığından bağışıklık sistemi güçlendirmeye, tiroit fonksiyonunu düzenlemeye kadar birçok alanda olumlu etkileri vardır. Ayrıca probiyotik bakteriler içerdiği için sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

TAŞ GİBİ TUTAN YOĞURT TARİFİ





Ev yapımı köy yoğurdu tarifi, işte adım adım:

YOĞURT İÇİN MALZEMELER

1 litre süt

1 tatlı kaşığı yoğurt

Cam, çelik veya toprak kap

Tencere

Battaniye veya örtü

Mutfak termometresi (tercihen)

YOĞURT YAPILIŞI

Adım: Sütü orta ateşte ısıtın, köpüklenmeye başlayınca altını kapatın. Sütü sürekli karıştırarak ısıtın veya benmari yöntemini kullanabilirsiniz. Mutfak termometresiyle ısıtıyorsanız 85 dereceye kadar bekleyin.

Adım: Sütü ılınmasını bekleyin. Hızlı bir şekilde yapmak isterseniz sürekli karıştırarak soğumasını sağlayın. Parmağınızı dayanabileceğiniz sıcaklığa gelene kadar bekleyin (40-45 derece).

Adım: Sütü uygun bir kabın içine dökün.

Adım: Mayısalayın. Birkaç kaşık sütü alıp küçük bir kaseye koyun. Üzerine taze yoğurdu ekleyip karıştırın. Sonra bu karışımı süt dolu kabın içine dökün ve iyice karıştırın.

Adım: Sıcaklığı koruyun. Yoğurdun mayalanması için sıcaklığını muhafaza etmesi önemlidir. Kabı bir örtü veya battaniyeyle sıkıca sararak en az 4 saat bekletin. Bu süre boyunca kabı hareket ettirmeyin.

Adım: Buzdolabında saklayın. Örtüyü çıkarın ve yoğurdu buzdolabına koyun. Bir hafta içinde tüketmeye özen gösterin. Afiyet olsun!

Evde taş gibi köy yoğurdu yapmanın püf noktalarıyla damak zevkinize ve sağlığınıza keyifli bir yolculuk yapın!