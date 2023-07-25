Mayısasız, pastane tadında anne poğaçası tarifi! Çay demlenene kadar hazır

Anne poğaçası, bilindiği üzere Türk mutfağı ile özdeşleşmiş hamur işlerinde bir tanesidir. Genellikle anneler ve anneannelerin tarifleri olan poğaçalar, mayalı hamurdan peynir, patates ve kıyma gibi çeşitli malzemelerle hazırlanır. Türk kültüründe en çok kahvaltıda yenen anne poğaçası lezzetiyle damaklarda taht kuruyor.

Bu poğaça tarifini kahvaltı, misafirler veya akşam çay atıştırmalığı için yapın. Yumuşacık poğaçanızın sofraların yıldızı olacağına garanti verebiliriz. Hiç mutfağa girmemiş kişiler bile bu tarifte ustalaşabilir. Mayısasız olmasından dolayı çabuk hazırlanabiliyor ve mayaya göre tadı değişiyor. Şimdi tüm evi mutfağınıza akın ettirecek lezzetli bir anne poğaçası tarifine geçelim..

MAYASIZ ANNE POĞAÇASI TARİFİ





Malzemeler:

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 yumurta

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı tuz

1. 5 tatlı kaşığı toz şeker

4 su bardağı un (Yavaş yavaş eklenecek)

1. 5 paket kabartma tozu

İç harcı için:

1 kase ezilmiş beyaz peynir veya rende kaşar

Yarım demet maydanoz (İsteğe bağlı)

Üzerine :

1 yumurtanın sarısı

Çörek otu veya susam

Yapılışı:

Bir kabın içerisine yumurtaları, sıvı yağı, sütü, tuzu ve şekeri koyup güzelce karıştırın. Ayrıca kabartma tozu ekleyin.

Daha sonra unu azar azar ekleyerek iyice yoğurum.

Yumuşak ve aynı zamanda ele yapışmayan bir hamur elde ettikten sonra kabın üzerini streç filmle kapatıp 20 dakika dinlendirmeye bırakın.

Hamur dinlenirken rendelenmiş peynir ile kıyılmış maydanoz ile harç hazırlayın.

Dinlenmiş hamurunuzdan eviz büyüklüğünde parçalar alıp elinizle açın.

Harca 1'er tatlı kaşığı ekleyin ve hamuru D şeklini vererek kapatın.

Üzerine yumurta sarısını sürün ve yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine hamurları dizin.

Susam tohumları veya çörek otu tohumları ile süsleyin. 190 derecede 20 ya da 25 dakika kadar pişirin.