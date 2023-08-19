Misafirleriniz bir tabak daha isteyecek! Evdeki malzemelerle soğuk süt dilimi tarifi

Ünlü bir yemek tarif platformundan gelen bilgilere göre, yaz aylarında ferahlamak ve tatlı ihtiyacını gidermek için harika bir tarif öne çıkıyor: "Süt Dilimi". İçeriğindeki lezzetli malzemelerle öne çıkan bu tarif, hem kolay hazırlanışıyla dikkat çekiyor hem de sıcak yaz günlerinin serinletici tatlısı olarak öne çıkıyor.

Tarife göre, 3 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, yarım su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozu kullanılıyor. İlk adımda yumurta ve şeker iyice çırpılıyor. Daha sonra sırasıyla süt, sıvı yağ, kakao, un, vanilya ve kabartma tozu eklenip karıştırılıyor. Hazırlanan kek harcı, yağlı kağıt serili fırın tepsisine dökülerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 10 dakika kadar pişiriliyor.





Süt diliminin kreması için, 200 ml sıvı krema ve 1 paket krem şanti bir araya getirilerek çırpılıyor. Koyulaştıktan sonra içerisine 1,5 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi ve birkaç damla limon suyu ekleniyor. Krem hazırlandıktan sonra buzdolabında dinlendiriliyor.

Pişen kek fırından çıkarıldıktan sonra soğumaya bırakılıyor ve ardından kek dilimleri hazırlanıyor. Kremayla birleştirilip sıralandıktan sonra, nefis süt dilimi tatlısı servise hazır hale geliyor.

Bu tarif, yazın hem ferahlatıcı hem de lezzetli bir tatlı arayanlar için harika bir seçenek olarak öne çıkıyor. Hem hızlı hazırlanması hem de serinletici özelliği ile sıcak yaz günlerinin vazgeçilmez tatlısı olmaya aday gözüküyor.

Evde Süt Dilimi Tarifi

Malzemeler:

Kek İçin:

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Krema İçin:

200 ml sıvı krema

1 paket krem şanti

1,5 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

4-5 damla limon suyu





Yapılış:

Kek İçin:

Derin bir çırpma kabında 3 adet yumurtayı ve 1 su bardağı şekeri iyice çırpın, karışım köpürene kadar devam edin.

Yarım su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu ekleyin.

Malzemeleri homojen bir karışım elde edene kadar çırpın.

Hazırladığınız kek harcını yağlı kağıt serili fırın tepsisine dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 10 dakika kadar pişirin. Kekinizi fırından çıkarın ve soğumasını bekleyin.

Krema İçin:

200 ml sıvı kremayı ve 1 paket krem şantiyi çırpıcı yardımıyla koyulaşana kadar çırpın.

Koyulaşan kreme 1,5 yemek kaşığı balı, 1 yemek kaşığı Hindistan cevizini ve 4-5 damla limon suyunu ekleyin.

Karışımı iyice karıştırın ve buzdolabında 10-15 dakika kadar dinlendirin.

Süt Diliminin Hazırlanışı:

Soğuyan kekinizi fırından çıkarın ve fırın kağıdını üzerinden ayırın.

Kekin kenarlarını düzleştirmek için bir bıçak yardımıyla kesin.

Kestiğiniz keki uygun boyutlarda dilimlere ayırın.

Hazırladığınız krema ile kek dilimlerini üst üste koyarak sıralayın.

Süt diliminin üzerini düzeltin ve tüm dilimleri bu şekilde hazırlayın.

Servis:

Hazırladığınız ev yapımı süt dilimini servis tabağına alın.

İsteğe bağlı olarak üzerini Hindistan cevizi veya çikolata rendesiyle süsleyebilirsiniz.

Süt dilimini buzdolabında bir süre daha dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapabilirsiniz.