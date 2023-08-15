Ne yaparsa yapsın keki kabarmayanlar üzülmesin! Sünger gibi yumuşacık puf puf kabaran kekin sırrı ortaya çıktı

Hafif ve kabarmış bir lezzet şöleni olan sünger kek tarifi, pratik malzemelerle evde kolayca hazırlanabilen bir tatlı alternatifi sunuyor. Bu nefis tarifin sırrı, özenle seçilen malzemelerle ve doğru tekniklerle kabaran, puf puf bir kek elde etmek.



SÜNGER KEK TARİFİ





Sünger kekinizi hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basit:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 şişe maden suyu (200 ml)

1,5 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı limon suyu

1/2 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

2 paket vanilya

3 yemek kaşığı kakao

3 su bardağı un

İşte kabarmaya doymayan sünger kek tarifinin adım adım hazırlanışı ve püf noktaları:

İlk olarak, bir karıştırma kabına yumurtaları kırın ve toz şekeri ekleyerek güzelce çırpın. Bu aşama, kekin hafif ve kabarık yapısını sağlayacak temel adımlardan biri.

Ardından yoğurdu ve sıvı yağı ekleyerek karışıma yedirin. Üzerine maden suyu, kabartma tozu ve limon suyunu da ilave edip karışımı homojen hale getirin.

Vanilya ve unu eleyerek ekleyin, spatula yardımıyla yavaşça karıştırın. Bu noktada hamurun bir kısmını ayırın.

Ayrılan hamura kakao ekleyerek iyice çırpın. Böylece çikolatalı dokunuşlu bir kısmını da hazırlamış olacaksınız.

Yağlanmış ve unlanmış bir kek kalıbına önce sade hamuru dökün, ardından çikolatalı kakaolu hamuru üzerine yayın. Bu katmanlama, kekin görünümünü ve lezzetini daha zengin kılacak.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30-35 dakika kadar pişirin. Pişirme süresi, kekin kabarması ve altın rengini alması için önemlidir. Fırından çıkarıp oda sıcaklığında dinlendirin.

Püf Noktası: Kekin kabarmasını sağlamak için içerisindeki soda, kabartma tozu ve limon suyu kritik öneme sahip. Aynı zamanda yoğurdun daha sulu kısmını kullanarak kekin yumuşaklığını korumak mümkün. İsteğe göre limon veya portakal kabuğu da ekleyerek aroma zenginleştirebilirsiniz.

Kısacası, kabarmaya doymayan sünger kek tarifi, hızlıca hazırlanan ve çay saatlerini, özel günleri ya da tatlı krizlerini daha keyifli kılan bir alternatif sunuyor. Hem basit malzemeleri hem de sizi şımartacak lezzetiyle, sofralarınıza tatlı bir dokunuş getiriyor.