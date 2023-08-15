  1. Anasayfa

  2. Yemek Tarifleri

  3. Ne yaparsa yapsın keki kabarmayanlar üzülmesin! Sünger gibi yumuşacık puf puf kabaran kekin sırrı ortaya çıktı

Ne yaparsa yapsın keki kabarmayanlar üzülmesin! Sünger gibi yumuşacık puf puf kabaran kekin sırrı ortaya çıktı

Yayınlanma:
Ne yaparsa yapsın keki kabarmayanlar üzülmesin! Sünger gibi yumuşacık puf puf kabaran kekin sırrı ortaya çıktı
Pratik malzemelerle hazırlanan sünger kek tarifi, kabarmasıyla ve eşsiz lezzetiyle damaklarda unutulmaz izler bırakıyor. Yumurta, maden suyu, limon suyu ve daha birçok özenle seçilen malzemeyle yapılan bu kek, özellikle çay saatlerinin vazgeçilmezi olmaya aday. İşte, kabarmaya doymayan sünger kek tarifi...

Hafif ve kabarmış bir lezzet şöleni olan sünger kek tarifi, pratik malzemelerle evde kolayca hazırlanabilen bir tatlı alternatifi sunuyor. Bu nefis tarifin sırrı, özenle seçilen malzemelerle ve doğru tekniklerle kabaran, puf puf bir kek elde etmek. 

SÜNGER KEK TARİFİ

1

Sünger kekinizi hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basit:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 şişe maden suyu (200 ml)

1,5 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı limon suyu

1/2 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

2 paket vanilya

3 yemek kaşığı kakao

3 su bardağı un

İşte kabarmaya doymayan sünger kek tarifinin adım adım hazırlanışı ve püf noktaları:

İlk olarak, bir karıştırma kabına yumurtaları kırın ve toz şekeri ekleyerek güzelce çırpın. Bu aşama, kekin hafif ve kabarık yapısını sağlayacak temel adımlardan biri.

Ardından yoğurdu ve sıvı yağı ekleyerek karışıma yedirin. Üzerine maden suyu, kabartma tozu ve limon suyunu da ilave edip karışımı homojen hale getirin.

Vanilya ve unu eleyerek ekleyin, spatula yardımıyla yavaşça karıştırın. Bu noktada hamurun bir kısmını ayırın.

Ayrılan hamura kakao ekleyerek iyice çırpın. Böylece çikolatalı dokunuşlu bir kısmını da hazırlamış olacaksınız.

Yağlanmış ve unlanmış bir kek kalıbına önce sade hamuru dökün, ardından çikolatalı kakaolu hamuru üzerine yayın. Bu katmanlama, kekin görünümünü ve lezzetini daha zengin kılacak.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30-35 dakika kadar pişirin. Pişirme süresi, kekin kabarması ve altın rengini alması için önemlidir. Fırından çıkarıp oda sıcaklığında dinlendirin.

Püf Noktası: Kekin kabarmasını sağlamak için içerisindeki soda, kabartma tozu ve limon suyu kritik öneme sahip. Aynı zamanda yoğurdun daha sulu kısmını kullanarak kekin yumuşaklığını korumak mümkün. İsteğe göre limon veya portakal kabuğu da ekleyerek aroma zenginleştirebilirsiniz.

Kısacası, kabarmaya doymayan sünger kek tarifi, hızlıca hazırlanan ve çay saatlerini, özel günleri ya da tatlı krizlerini daha keyifli kılan bir alternatif sunuyor. Hem basit malzemeleri hem de sizi şımartacak lezzetiyle, sofralarınıza tatlı bir dokunuş getiriyor.

Yemek Tarifleri
Evde yufka varsa hemen deneyin! Yufkadan su böreği tarifini sizden herkes isteyecek
Evde yufka varsa hemen deneyin! Yufkadan su böreği tarifini sizden herkes isteyecek
Pizzacıların pabucunu dama attıracak tarif! 5 malzemeyle evde leziz pizza tarifi
Pizzacıların pabucunu dama attıracak tarif! 5 malzemeyle evde leziz pizza tarifi
Aşçıların lokum gibi et pişirme yöntemi ortaya çıktı! Bunu yapınca hem yumuşak hem leziz oluyormuş
Aşçıların lokum gibi et pişirme yöntemi ortaya çıktı! Bunu yapınca hem yumuşak hem leziz oluyormuş
Misafirleriniz bu pişilere bayılacak! Yağ çekmeyen puf puf pişi tarifi
Misafirleriniz bu pişilere bayılacak! Yağ çekmeyen puf puf pişi tarifi
Lezzetli pilav yapmanın sırrı meğer buymuş! İçine koyunca bembeyaz, tane tane yapıyor
Lezzetli pilav yapmanın sırrı meğer buymuş! İçine koyunca bembeyaz, tane tane yapıyor
Bu tarifi öğrenince bir daha marketten dondurma almayacaksınız! 3 malzemeli leziz ev dondurması tarifi
Bu tarifi öğrenince bir daha marketten dondurma almayacaksınız! 3 malzemeli leziz ev dondurması tarifi
Yüksek enflasyonda etsiz çiğ köfte tarifi sizlerle! Lezzetiyle damak çatlatacak
Yüksek enflasyonda etsiz çiğ köfte tarifi sizlerle! Lezzetiyle damak çatlatacak