  1. Anasayfa

  2. Yemek Tarifleri

  3. Pastanecilerin gizli tarifi rolo çörek! Tahinli rulo çörek yapımını püf noktalarıyla açıklıyoruz

Pastanecilerin gizli tarifi rolo çörek! Tahinli rulo çörek yapımını püf noktalarıyla açıklıyoruz

Yayınlanma:
Pastanecilerin gizli tarifi rolo çörek! Tahinli rulo çörek yapımını püf noktalarıyla açıklıyoruz
Yiyen herkesin hazır zannettiği rulo çörek tarifi için püf noktalar belli oldu. Pastanelerin sır gibi sakladığı çay saatlerinin vazgeçilmez olanı rulo çörek tarifi ve tüm malzemeler haberimizde.

Kahvaltıların ve beş çaylarının olmazsa olmazı olan rulo çörek tarifi arayanlara müjdeli haber geldi. Davet sofralarına yakışacak olan lezzetine hayran kalacağınız tahinli rulo çörek yapmak artık çok basit. Herkesin tarifini arayacağını tahinli rulo çörek tarifi...

MALZEMELER

20 gram yaş maya veya 1/2 çorba kaşığı kuru maya

3 su bardağı un

Yarım tatlı kaşığı tuz

1/3 su bardağı şeker

1 adet yumurta

Yarım su bardağı ılık süt

50 gram margarin

İçi için:

1 su bardağı tahin

1,5 su bardağı şeker

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı susam

Tahinli rulo çörek

TARİF

Ilık sütün içerisine maya alınarak eritilir. Devamında tuz, şeker, yumurta, margarin alınarak karıştırılır. Eklenen tüm malzemelerle beraber üzerine un elenerek katılır ve kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurma işlemi yapılır. Hamurun mayalanması için kabın üzeri örtülerek beklenir.

Çöreğin iç harcı yapılması için hazırlıklar yapılır. Bir kabın içerisine şeker ve tahin eklenerek karıştırılır. Mayısalanan hamurun tezgaha alınmasıyla merdane yardımıyla beraber 30x50 cm boyutunda açılır.

Açılan hamurların içerisine iç harç eklenerek hamurun uzun kenarları kıvrılarak rulo şekli verilir. Tüm rulolar bıçak yardımıyla 25 eşit parçaya bölünür. Daha önceden ısıtılan 200 derecelik fırında 20 dakika pişirilmeye bırakılır. Kızaran çörekleri servis edebilirsiniz. 

Yemek Tarifleri
Komşuları kıskandıracak börek tarifi! Herkes tarifini isteyecek: 8 püf noktası var
Komşuları kıskandıracak börek tarifi! Herkes tarifini isteyecek: 8 püf noktası var
Artık patates kızartmalarınız yağ çekmeyecek! Bu tekniği bilenler çıtır çıtır kızartmanın tadına varıyor
Artık patates kızartmalarınız yağ çekmeyecek! Bu tekniği bilenler çıtır çıtır kızartmanın tadına varıyor
Köfteyi böyle pişirmek lezzetini tavan yaptırıyor! Sokak köftecilerinin gizli sırrı
Köfteyi böyle pişirmek lezzetini tavan yaptırıyor! Sokak köftecilerinin gizli sırrı
İrmik helvasını bu püf noktasıyla pişirin! Komşularınız kıskanacak: Meğer bütün sırrı ondaymış
İrmik helvasını bu püf noktasıyla pişirin! Komşularınız kıskanacak: Meğer bütün sırrı ondaymış
Çilek reçeli yapmak isteyenlere altın değerinde püf noktası! Böyle yapılırsa asla bozulmuyor
Çilek reçeli yapmak isteyenlere altın değerinde püf noktası! Böyle yapılırsa asla bozulmuyor
Yumurta haşlarken suyuna 1 kaşık ekleyin! Yumurta kabukları muz gibi soyulacak
Yumurta haşlarken suyuna 1 kaşık ekleyin! Yumurta kabukları muz gibi soyulacak
Mayısalama yoğurdu tutmayanlar dikkat! Bu yöntemle yoğurdunuz taş gibi olacak: Köylü hanımların sırrı
Mayısalama yoğurdu tutmayanlar dikkat! Bu yöntemle yoğurdunuz taş gibi olacak: Köylü hanımların sırrı