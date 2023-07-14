Pastanecilerin gizli tarifi rolo çörek! Tahinli rulo çörek yapımını püf noktalarıyla açıklıyoruz

Kahvaltıların ve beş çaylarının olmazsa olmazı olan rulo çörek tarifi arayanlara müjdeli haber geldi. Davet sofralarına yakışacak olan lezzetine hayran kalacağınız tahinli rulo çörek yapmak artık çok basit. Herkesin tarifini arayacağını tahinli rulo çörek tarifi...

MALZEMELER

20 gram yaş maya veya 1/2 çorba kaşığı kuru maya

3 su bardağı un

Yarım tatlı kaşığı tuz

1/3 su bardağı şeker

1 adet yumurta

Yarım su bardağı ılık süt

50 gram margarin

İçi için:

1 su bardağı tahin

1,5 su bardağı şeker

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı susam





TARİF

Ilık sütün içerisine maya alınarak eritilir. Devamında tuz, şeker, yumurta, margarin alınarak karıştırılır. Eklenen tüm malzemelerle beraber üzerine un elenerek katılır ve kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurma işlemi yapılır. Hamurun mayalanması için kabın üzeri örtülerek beklenir.

Çöreğin iç harcı yapılması için hazırlıklar yapılır. Bir kabın içerisine şeker ve tahin eklenerek karıştırılır. Mayısalanan hamurun tezgaha alınmasıyla merdane yardımıyla beraber 30x50 cm boyutunda açılır.

Açılan hamurların içerisine iç harç eklenerek hamurun uzun kenarları kıvrılarak rulo şekli verilir. Tüm rulolar bıçak yardımıyla 25 eşit parçaya bölünür. Daha önceden ısıtılan 200 derecelik fırında 20 dakika pişirilmeye bırakılır. Kızaran çörekleri servis edebilirsiniz.