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Pizzacıların pabucunu dama attıracak tarif! 5 malzemeyle evde leziz pizza tarifi

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Pizzacıların pabucunu dama attıracak tarif! 5 malzemeyle evde leziz pizza tarifi
Bu tarif sonrasında dışarıdan pizza yemeye son. Sürekli lahmacunla kıyaslanan İtalyan yemeği pizza ülkemizde yer yerde sevilerek tüketilirken evde 5 malzemeyle pizzacıların pabucunu dama attıracak pizza tarifi geldi. İşte pizza tarifi...

Pizza yemeyi sevenlere güzel tarif geldi. Her yiyenin hazır zannettiği pizzanın malzemeleri belli oldu. Bol malzemeli enfes lezzetli pizza tarifi haberimizde.

MALZEMELER

5 su bardağı un

1 paket instant maya (ya da yarım paket yaş maya)

1 yemek kaşığı toz şeker

Yarım yemek kaşığı tuz

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı ılık su

SOSU İÇİN 

2 su bardağı domates sosu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kuru fesleğen

1 çay kaşığı kekik

ÜZERİ İÇİN

Mozzarella peyniri

Kaşar peyniri

Sucuk

Sosis

Domates kurusu

Mantar

Mısır

pizza tarifi

TARİF

Pizzaya öncelikle hamurunu yaparak başlayalım. Yoğurma kabına un, maya, şeker, tuz, zeytinyağı ve ılık suyu yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğurun. Ele yapışmayan kıvama gelen hamur elde edildikten sonra streç film kapatılarak 30 dakika mayalanmaya bırakılır. Mayısalanan hamur tepsiye dökülür ve kesilen bezelerden oklava ya da merdane ile açılır.

Pişirme kağıdı serili tepsiye koyulan hamur çatal yardımıyla delinir ve 200 derecelik fırında 10 dakika pişirmeye bırakılır.

Hamur pişerken pizzanın sosu için domates sosu, zeytinyağı, kuru fesleğen ve kekik kaba konularak karıştırılır. 10 dakika fırında duran sosu sürülür. Hamurun üzerine dilimlenen sucuk, sosis, domates kurusu, mantar, mısır eklenir 200 derecelik fırında 20 dakika pişirilir ve servis edilir. 

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