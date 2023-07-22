Sofraların yeni lezzeti giriş yapıyor! Taze fasulye turşusu yapmanın en kolay yolu: Yiyen bir daha isteyecek

Türk mutfağının lezzetli turşu çeşitlerinden biri olan taze fasulye turşusu, özellikle Karadeniz bölgesinde sıkça yapılan ve sofraları süsleyen bir lezzettir. Kış aylarında tadı damaklarda kalacak bu turşunun yapımında dikkat edilmesi gereken püf noktaları vardır.



TAZE FASULYE TURŞUSU TARİFİ





İşte, taze fasulye turşusunun lezzet tüyoları:

Fasulyelerinizi taze ve diri seçin: Taze fasulye turşusu için en önemli nokta, fasulyelerin taze ve diri olmasıdır. Turşunun lezzeti, taze fasulyelerin kullanılmasıyla daha da artacaktır.

Fasulyeleri özenle temizleyin ve haşlayın: Fasulyeleri iyice yıkayarak temizleyin ve kenarlarını kopartarak ikiye bölün. Daha sonra 15 dakika kadar haşlayın. Haşlama işlemi fasulyelerin çok yumuşamadan yapılmalıdır.

Sirke ve tuz oranına dikkat edin: Sirke ve tuz oranı turşunun lezzeti için kritik öneme sahiptir. 5 su bardağı suya 1 çay bardağı sirke ve 2 yemek kaşığı deniz/kaya tuzu ekleyerek uygun bir karışım elde edebilirsiniz.

Sarımsak ve baharat kullanın: Turşunun lezzetini artırmak için kavanozlara sarımsak ve isteğe bağlı olarak baharatlar ekleyebilirsiniz. Sarımsaklar turşuya kendine özgü bir tat ve aroma katar.

Saklama koşullarına dikkat edin: Turşuyu kavanozlara doldurduktan sonra ağızlarını sıkıca kapatın ve 20 gün boyunca kuru ve güneş almayan bir dolapta saklayın. Bu süre, turşunun lezzetinin oluşması ve tam olgunlaşması için önemlidir.

Tüm bu püf noktalarını göz önünde bulundurarak hazırlayacağınız taze fasulye turşusu, sofralarınızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olacak. Et yemeklerinin yanında ve özellikle kış aylarında sıcak bir seçenek olarak tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!