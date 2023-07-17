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Yaz akşamlarının vazgeçilmezi olacak tatlı! Evde süt varsa şipşak hazır: İşte dillere destan saray muhallebisi tarifi

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Yaz akşamlarının vazgeçilmezi olacak tatlı! Evde süt varsa şipşak hazır: İşte dillere destan saray muhallebisi tarifi
Lezzet tutkunları için müjdeli bir haberimiz var! Sütlü tatlıların vazgeçilmez lezzeti olan saray muhallebisi tarifiyle karşınızdayız. Damaklarınız bu enfes tarife doyamayacak, işte tarifi...

 

Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biri olan sütlü tatlılar, birçok kişinin tutkunu olduğu lezzetler arasında yer alıyor. Özellikle şerbetli tatlılara göre daha hafif yapısıyla saray muhallebisi, pratik ve kolay hazırlanabilen tariflerden biridir. İşte damakları şenlendiren saray muhallebisi tarifinin detayları:

muhallebi

MAZLEMELER 

-100 gram tereyağı

-5 su bardağı süt

-4 yemek kaşığı tepeleme un

-1 su bardağı şeker

-1 paket vanilya

-1 su bardağı dövülmüş ceviz

-1 tane yumurtanın sarısı

 

YAPILIŞI

Muhteşem saray muhallebisi için öncelikle derin bir tencere alın. Tencereye sütü boşaltın ve ocağa koyarak kısık ateşte ısıtın. Sütün yavaşça ısınmasını sağlayın, aşırı sıcak olmamasına özen gösterin. Bu esnada, yumurta sarısıyla şekeri ayrı bir kapta güzelce karıştırın. Şekerin tamamen erimesini sağlamak için karışımı süte ekleyin ve hafifçe karıştırın. Şeker eridikten sonra ocağı hemen kapatarak süreci durdurun.

Ayrı bir tencerede 100 gr tereyağını eritip üzerine unu ekleyin. Unu tereyağıyla güzelce kavurun, altın rengi bir kıvam alana kadar karıştırın. Ardından kavurduğunuz una sütü yavaşça ekleyin ve sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Unutmayın, sürekli karıştırmak pürüzsüz bir kıvam elde etmeniz için önemlidir.

Artık saray muhallebiniz hazır! Şimdi bu lezzeti kaselere paylaştırabilir ve dilerseniz üzerini tarçın veya dövülmüş cevizle süsleyebilirsiniz. Saray muhallebinizin muhteşem tadıyla sevdiklerinizin damağında unutulmaz bir iz bırakacaksınız.

Bu nefis tarifi denemek için mutfakta zaman kaybetmeden harekete geçebilirsiniz. Afiyet olsun!

 

YENİ FAVORİ TATLINIZ OLACAK

Saray muhallebisi yaparken, muhallebinin pürüzsüz olması için sürekli kontrolde olmanız önemli bir ayrıntıdır. Muhallebi kaynadıktan ve üzeri göz göz olduğunda, ocaktan hemen alıp vanilyayı ekleyin. Sonrasında 5-10 dakika boyunca hızlı ve sürekli karıştırarak muhallebiyi soğutun. Böylece topaklanma riskini ortadan kaldırabilirsiniz.

Daha sonra, servis yapacağınız tepsi veya kaseleri ıslatarak muhallebiyi içine dökün. Bunu yapmanın nedeni, muhallebinin kolayca çıkmasını sağlamaktır. Ancak tercihinize göre saray muhallebisini kuplara veya kaselere de paylaştırabilirsiniz.

Servis öncesinde muhallebinin üzerine dövülmüş cevizi serpiştirin ve buzdolabında iyice soğutun. Hazırladığınız bu nefis saray muhallebisini sevdiklerinizle paylaşmak için sabırsızlanacaksınız.

Unutmayın, bu tarifi uygularken her adımda dikkatli olmanız, muhallebinin mükemmel lezzetine ulaşmanızı sağlayacaktır. Şimdiden afiyet olsun!

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