Yüksek enflasyonda etsiz çiğ köfte tarifi sizlerle! Lezzetiyle damak çatlatacak

Lezzet dolu bir Anadolu lezzeti olan çiğ köfte, kökeni Mezopotamya'ya uzanan ve Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Özellikle Şanlıurfa ve Adıyaman gibi bölgelerde tescilli bir geleneksel yiyecek olarak bilinen çiğ köfte, günümüzde birçok yerde Adıyaman usulü olan, içerisinde et bulunmayan versiyonuyla da yaygın olarak tüketiliyor.



ETSİZ ÇİĞ KÖFTE TARİFİ





Çiğ köftenin özgün lezzetini evde kolayca hazırlamak isteyenler için, pratik ve ekonomik tarifini sunuyoruz:

Malzemeler:

1,5 su bardağı çiğ köftelik esmer bulgur

1 su bardağı sıcak su (200 ml)

2 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı isot

1 adet küçük boy soğan

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı nar ekşisi

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet limonun suyu

Hazırlanışı:

Köftelik esmer bulguru bir kaba alın ve üzerine 1 su bardağı sıcak su ekleyin. Üzerini streç film ile kapatarak bulgurların yumuşaması için yaklaşık 15 dakika bekletin.

Soğanı küçük küçük ince ince doğrayın ve avucunuzun içinde sıkarak suyunun çıkmasını sağlayın.

Yumuşayan bulgurların üzerindeki streç filmi çıkarın ve kıvamını kontrol edin. Eğer elinizle sıktıktan sonra toparlanıp dağılmadan duruyorsa, yeterince şişmiş demektir.

Bulgurları yoğurmak için bir tepsiye alın. İçine 2 yemek kaşığı isot ve 2 tatlı kaşığı tuz ekleyin ve isot ve tuzun bulgurla iyice karışmasını sağlayarak yoğurun.

Yoğurma işlemine devam ederken üzerine suyunu sıktığınız soğanı ekleyin ve iyice yoğurun.

Ardından, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı nar ekşisi, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 adet limon suyunu ekleyin ve yoğurmaya devam edin.

Yaklaşık yarım saat boyunca yoğurduğunuz çiğ köfteyi istediğiniz şekle getirin. Yoğurma esnasında eldiven kullanmanız daha iyi olacaktır.

Şimdi çiğ köfteleri servis etmek için hazırlayın. Marul, maydanoz, limon ve nar ekşisi gibi tercih ettiğiniz malzemelerle servis yaparak, çiğ köfte keyfini çıkarın. Afiyet olsun!

Çiğ köfte, Türk mutfağında köklü bir tarihe sahip olmasının yanı sıra, özellikle doğu bölgelerinde özgün lezzetiyle ön plana çıkmaktadır. İnce bulgur, baharatlar ve diğer malzemelerin ustaca birleşimiyle hazırlanan bu atıştırmalık, geleneksel tadını günümüzde de sürdürmekte ve birçok farklı bölgede severek tüketilmektedir. Evde kolayca hazırlanan bu tarifle, çiğ köftenin lezzetini sofranıza taşıyabilir, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Geleneksel bir lezzeti ekonomik ve pratik bir şekilde hazırlamak için çiğ köfte tarifini deneyebilir ve damaklarda unutulmaz bir tat bırakabilirsiniz.