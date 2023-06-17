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Yumurta haşlarken suyuna 1 kaşık ekleyin! Yumurta kabukları muz gibi soyulacak

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Yumurta haşlarken suyuna 1 kaşık ekleyin! Yumurta kabukları muz gibi soyulacak
Kahvaltıların olmazsa olmazı olan yumurta için birçok tarif yer alırken püf noktalar belli oldu. Haşlanmış yumurtayı soymak bazıların korkulu rüyası olurken suyuna 1 kaşık bundan ekleyen kolaylıkla soyulabilecek.

Yumurtanın yemesi kolay soyması zor olurken püf noktalar belli oldu. Kullanılan birçok yöntem çare olmazken haşlama suyuna 1 kaşık bundan eklemek çabuk soyulmasına yardımcı oluyor. Haşlanmış yumurtanın çabuk soyulması için yapılması gerekenler haberimizde.

TUZ, KARBONAT VEYA SİRKE

Yumurtayı haşlamadan önce suyun içerisinde bir çay kaşığı tuz veya karbonat eklenmesi öneriliyor. Haşlanmış yumurtaların çabuk ve kolay soyulması için suyun içerisinde bir çorba kaşığı sirke ilave edilir. Sirkenin asit özelliğinden ötürü yumurtanın kabuğunda bulunan kalsiyum çözülerek kabuğun daha kolay soyulmasına yardımcı olur.

kolay yumurta soyma püf noktaları

YUMURTA HAŞLAMA SÜRELERİ

Cıvık yumurta – 2 dakika

Rafadan yumurta – 3 dakika

Kayısı kıvamı – 4.5 dakika

Katı yumurta – 6 dakika

Tam pişmiş katı yumurta – 10 dakika

YUMURTANIN BAYAT OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Yumurtanın bayat olup olmadığını anlamak oldukça basittir. Su dolu kabın içerisinde yumurta bırakılır ve yumurta battığında taze olduğu anlamına gelir. Fakat sunun yüzeyine çıkan yumurta ise bayatlamış anlamına gelir. 

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