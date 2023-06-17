Yumurta haşlarken suyuna 1 kaşık ekleyin! Yumurta kabukları muz gibi soyulacak
Yumurtanın yemesi kolay soyması zor olurken püf noktalar belli oldu. Kullanılan birçok yöntem çare olmazken haşlama suyuna 1 kaşık bundan eklemek çabuk soyulmasına yardımcı oluyor. Haşlanmış yumurtanın çabuk soyulması için yapılması gerekenler haberimizde.
TUZ, KARBONAT VEYA SİRKE
Yumurtayı haşlamadan önce suyun içerisinde bir çay kaşığı tuz veya karbonat eklenmesi öneriliyor. Haşlanmış yumurtaların çabuk ve kolay soyulması için suyun içerisinde bir çorba kaşığı sirke ilave edilir. Sirkenin asit özelliğinden ötürü yumurtanın kabuğunda bulunan kalsiyum çözülerek kabuğun daha kolay soyulmasına yardımcı olur.
YUMURTA HAŞLAMA SÜRELERİ
Cıvık yumurta – 2 dakika
Rafadan yumurta – 3 dakika
Kayısı kıvamı – 4.5 dakika
Katı yumurta – 6 dakika
Tam pişmiş katı yumurta – 10 dakika
YUMURTANIN BAYAT OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?
Yumurtanın bayat olup olmadığını anlamak oldukça basittir. Su dolu kabın içerisinde yumurta bırakılır ve yumurta battığında taze olduğu anlamına gelir. Fakat sunun yüzeyine çıkan yumurta ise bayatlamış anlamına gelir.
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