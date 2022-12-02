Yemek Tarifleri
02 Aralık 2022 - 03:09

Yemek yapacak vaktim yok diyenler buraya! Hem pratik hem de lezzetli kabak mücveri tarifi

Hızlı ve pratik yemek arayan kişilere mükemmel bir tarif önerisiyle geldik. Kabağın her halini sevenler için vazgeçilmez yemekler arasında yer alan kabak mücveri sofralarınızın da baş tacı olacak. Sağlıklı ve pratik mücver tarifini sizlerle paylaşıyoruz.

Yemek Tarifleri
02 Aralık 2022 - 03:09
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Yemek yapacak vaktim yok diyenler buraya! Hem pratik hem de lezzetli kabak mücveri tarifi


Pek çok farklı sebze ile yapılan mücver kabak ile de yapılıyor. Bunun yanı sıra patates, havuç gibi pek çok farklı sebzeyle de yapılabilen mücverler bulunuyor. Pratik ve lezzetli kabak mücveri tarifini sizlerle paylaşıyoruz. İşte pratik kabak mücveri tarifi…

KABAK MÜCVERİ TARİFİ

Mücver İçin Gerekli Malzemeler



3 kabak

3 taze soğan

Karabiber

1 demet dereotu

75 gr beyaz peynir(isteğe bağlı)

2 yumurta

2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı toz beyaz biber

1 çay kaşığı tuz

Kızartmak için

1.5 su bardağı zeytinyağı veya ayçiçek yağı

Kabak Mücveri tarifi

KABAK MÜCVERİ NASIL YAPILIR?

Kabakları iyice yıkadıktan sonra uçlarını keserek rendeleyiniz.

Rendelenen kabakların suyunu sıkarak süzmeniz gerekiyor.

Daha sonra ayıkladığınız yeşillikleri yıkadıktan sonra ince ince doğrayınız.

Daha sonra karışımın içerisine beyaz peynirde ekleyiniz. Ancak tarif içerisine peynir koymak zorunda değilsiniz.

Daha sonra karışım içerisine un ve yumurtayı da ilave ederek hepsini iyice karıştırınız.

Tavanın içerisine koyduğunuz 2-3 yemek kaşığı yağın ocakta kızmasını bekleyiniz

Kızgın yağın içerisine bir yemek kaşığı kadar mücver harcından dökünüz.

Döktüğünüz harcın üzerine hafifçe bastırarak yayvan bir şekil almasını sağlayınız.

Mücverin her iki tarafında pişirdikten sonra havlu üzerine alınız.

Harcınız bitene kadar kızartma işlemine devam ettikten sonra yoğurt ile servis edebilirsiniz.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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