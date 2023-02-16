Yemeklerin sultanı soğanı sakın böyle yemeyin! Faydasından çok zararı var: Ölüme kadar götürebilir!

Mide yanması sorunu yaşayanların tükettiği besinlere dikkat etmesi gerekirken reflü hastalığına sahip olanların bu gıdalardan uzak durması gerektiği belirtildi. Mide ekşimesi, yanması sorunu yaşayanlar soğanı nasıl tüketeceğini merak ederken . Diyetisyen Elif Bilgin Baş konu hakkında bilgiler verdi.
GAZLI İÇECEKLERMide ekşimelerinin düşmanı olarak bilinen gazlı içecekler araştırmalar sonucunda içeriğinde bulundurduğu maddelerle beraber özofagus sfinkterini gevşetebileceğini ve mide asidini artıracağını belirtiyor. Yapılan çalışmalar üzerine bilim adamları 15 bin TL'den fazla insanın uyku düzenini gözlemleyerek yüzde 25 geceleri mide ekişmesinin olduğu belirtildi.
KAHVE
Mide ekşimelerin yaşanmasında başlıca nedenlerden olan kahve içeriğinde yer alan kafein ve asitten ötürü mide ekşimelerin aynı zamanda reflü riskinin arttıracağını gösterdi. Bazı çalışmalar kafeinin suçlu olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte çalışmalar sadece kafeinin etkilerine baktı ve semptomları tetiklemeyebileceğini keşfetti.