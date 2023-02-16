Yemeklerin sultanı soğanı sakın böyle yemeyin! Faydasından çok zararı var: Ölüme kadar götürebilir!







GAZLI İÇECEKLER

KAHVE







ÇİKOLATA

YÜKSEK YAĞLI GIDALAR

Mide yanması sorunu yaşayanların tükettiği besinlere dikkat etmesi gerekirken reflü hastalığına sahip olanların bu gıdalardan uzak durması gerektiği belirtildi. Mide ekşimesi, yanması sorunu yaşayanlar soğanı nasıl tüketeceğini merak ederken . Diyetisyen Elif Bilgin Baş konu hakkında bilgiler verdi.Mide ekşimelerinin düşmanı olarak bilinen gazlı içecekler araştırmalar sonucunda içeriğinde bulundurduğu maddelerle beraber özofagus sfinkterini gevşetebileceğini ve mide asidini artıracağını belirtiyor. Yapılan çalışmalar üzerine bilim adamları 15 bin TL'den fazla insanın uyku düzenini gözlemleyerek yüzde 25 geceleri mide ekişmesinin olduğu belirtildi.Mide ekşimelerin yaşanmasında başlıca nedenlerden olan kahve içeriğinde yer alan kafein ve asitten ötürü mide ekşimelerin aynı zamanda reflü riskinin arttıracağını gösterdi. Bazı çalışmalar kafeinin suçlu olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte çalışmalar sadece kafeinin etkilerine baktı ve semptomları tetiklemeyebileceğini keşfetti.Mide ekşimesi için yaygın tetikleyici maddelerden olan çikolata, yüksek yağlı yiyecekler gibi çikolata da alt özofagus sfinklerini gevşetebilmektedir. Mutluluk hormonu denilen serotonin içeren kakaodan olan çikolatalar aynı zamanda teobromin ve kafein bileşiklerini de içerir.Mide ekşimesine neden olan yüksek yağlı yiyecekler olumsuzlukları tetiklerken bunun önüne geçmek için iki yol izlenmeli olduğu belirtildi. Kas gevşediğinde mide asidi mideden yemek borusuna kaçabilir ve mide ekşimesine neden olabilir. İkincisi, yüksek yağlı gıdalar kolesistokinin (CCK) hormonunun salınmasını uyarır.