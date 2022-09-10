Yemeklik yağ tekrar tekrar kullanılır mı? Paranız cebinizde kalacak!







Pişirme Yağının Soğumasını Bekleyin







Atmak İçin Tek Kullanımlık Kaba Dökün

Yemeklik Yağı Yeniden Kullanmanın Yöntemi

Yemeklik Yağı Atarken Asla Yapmamanız Gerekenler

Tuvalete veya lavaboya yemeklik yağ dökerseniz, yarardan çok zarar verirsiniz. Yağlar soğudukça yağlı atık yığınları oluştururlar. Bu kesinlikle boruyu tıkayacak ve gidere zarar verecektir. Ayrıca, bu yağlar hasara neden olabilir ve yerel su yollarını da kirletebilir. Ayrıca, ihtiyacınız olan son şey onarımlara para harcamak veya pahalı bir tesisatçı aramaktır.Neyse ki, artık yağı çıkarmanın daha güvenli ve daha ekonomik yolları var. Bu nedenle, ister yeniden kullanmak ister geri dönüştürmek isteyin, yemeklik yağın doğru şekilde nasıl atılacağına ilişkin adım adım bu yolları izleyebilirsiniz.Yanıkları veya ciddi yaralanmaları önlemek için önce yemeklik yağın tamamen soğumasını bekleyin. Birkaç saat soğumaya bırakın veya yağı oda sıcaklığına ulaşana kadar gece boyunca bırakın. Ayrıca, güvenlik nedeniyle, sıcak yağ ile doldurulmuş bir tencereyi veya tavayı asla kaldırmayın veya hareket ettirmeyin.Kızartma yağının soğumasının ardından, çöpe aktarmadan önce geri dönüştürülme imkanı bulunmayan kapalı bir kap içerisine aktarabilirsiniz. İdeal kaplardan olan kapaklı strafor, süt kartonları, mum ya da başka plastik astarlı kağıt kaplar vardır. Bu çözüm, soğuk yağı doğrudan çöp kutusu içerisine aktarmaktan çok daha güvenilirdir. Soğuk yağı doğrudan çöp kutusuna dökmek sadece rahatsız etmekle kalmaz, aynı zamanda sinekleri ve kemirgenleri de çeker.İlk olarak, kalan yağ parçacıklarını veya kalıntıları temizlemek için yağı bir kahve filtresi veya muslin pamuklu bezden süzün. Ardından huniyi temiz, hava geçirmez bir kaba veya şişeye dökün. Fıstık ezmesi kavanozları veya vidalı kapaklı plastik kaplar da yemeklik yağ depolamak için harikadır. Kızartma kokusu yağa nüfuz edeceğinden, bir veya iki ilave yağdan fazlasını kullanmamanız gerektiğini unutmayın.Asla kanalizasyon ya da tuvalete dökmeyin, çünkü bu sadece borularınızı tıkamakla kalmaz, aynı zamanda çevreyi de kirletir. Sıcak yağı asla doğrudan çöp kutusuna dökmeyin. Sadece bir tehlike olmakla kalmaz, aynı zamanda çöp kamyonları ve depolama alanlarında da sorunlara neden olabilir. Yağ, organik gıdaların parçalayamayacağı yağlar içerdiğinden, asla kompost atıklarına yağ dökmeyin.