DÜNYA
22 Ocak 2022 - 00:44
Güncelleme: 22 Ocak 2022 - 00:47

Yemen'de hava saldırısı! 70 kişi öldü, yüzlerce yaralı..

Yemen'in kuzey bölgesinde bulunan bir hapishaneye hava saldırısı düzenlendi. Düzenlenen saldırı sonrası ilk belirlemelere göre 70 kişi hayatını kaybederken 138 kişinin de yaralandığı bildirildi.

DÜNYA
22 Ocak 2022 - 00:44
Güncelleme: 22 Ocak 2022 - 00:47
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Yemen'de hava saldırısı! 70 kişi öldü, yüzlerce yaralı..
Suudi Arabistan destekli Arap koalisyonu, Yemen’in kuzey bölgesinde bulunan hapishaneye hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.








Yapılan açıklamada gerçekleştirilen hava saldırısının İran destekli Husilerin kontrolünde olan Saada bölgesinde bulunan Remand Hapishanesi'ne düzenlendiği bildirilirken dün gece meydana gelen saldırı sonrası ilk belirlemelere göre 70 kişinin hayatını kaybettiğinin tespit edildiği aktarıldı. 138'den fazla kişinin de yaralandığı saldırıda yaralıların El-Cumhuriye Hastanesine gönderildiği kaydedildi.
 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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