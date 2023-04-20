DÜNYA
20 Nisan 2023 - 10:48

Yemen'de ramazan yardımı izdihamı: 79 ölü, 150'den fazla yaralı!

Yemen'in başkenti Sanah'ta Ramazan Bayramı'na destek amacıyla düzenlenen bir etkinliğe kalabalık akın etti. İnsanlar yardım paralarını dağıtırken birbirini ezdi. Yaşanan izdihamda 79 kişi öldü ve 150'den fazla kişi yaralandı.

DÜNYA
20 Nisan 2023 - 10:48
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Yemen'de ramazan yardımı izdihamı: 79 ölü, 150'den fazla yaralı!


Yemen'in başkenti Sanah, Ramazan Bayramı için destek arayan insanlarla dolup taştı. Sanah'daki Husi kontrolündeki Sevre Hastanesi'nin müdürü. Mutahhir Mürşid, el-Mesirah Televizyonuna, yardım fonlarının dağıtımı sırasında Sana'lı iş adamlarının akınına uğradığını söyledi. Mürşid, izdihamda 79 kişinin öldüğünü, 150'den fazla kişinin de yaralandığını söyledi.

Yemen'de ramazan yardımı izdihamı

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Sanah'ın içişleri bakanlığı sözcüsü Abdulhalik Al Aseri, söz konusu yardım çalışmalarının içişleri bakanlığıyla koordinasyon olmadan yürütüldüğünü ve iki iş adamının tutuklandığını söyledi. Aseri, Sanah'ın güvenlik güçlerinin bölgeye girmesinin ardından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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