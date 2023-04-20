Yemen'de ramazan yardımı izdihamı: 79 ölü, 150'den fazla yaralı!







İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI







Yemen'in başkenti Sanah, Ramazan Bayramı için destek arayan insanlarla dolup taştı. Sanah'daki Husi kontrolündeki Sevre Hastanesi'nin müdürü. Mutahhir Mürşid, el-Mesirah Televizyonuna, yardım fonlarının dağıtımı sırasında Sana'lı iş adamlarının akınına uğradığını söyledi. Mürşid, izdihamda 79 kişinin öldüğünü, 150'den fazla kişinin de yaralandığını söyledi.Sanah'ın içişleri bakanlığı sözcüsü Abdulhalik Al Aseri, söz konusu yardım çalışmalarının içişleri bakanlığıyla koordinasyon olmadan yürütüldüğünü ve iki iş adamının tutuklandığını söyledi. Aseri, Sanah'ın güvenlik güçlerinin bölgeye girmesinin ardından soruşturma başlatıldığını açıkladı.