Dizi
04 Temmuz 2022 - 23:21

Yemin artık hafta içi her gün yayınlanacak!

Kanal 7 ekranlarında izleyici karşısına gelen ve ilgi ile izlenilen Yemin dizisinde müjdeli haber geldi. Dizinin final yapacağı haberleri gündemde yerini alırken seyircileri mutlu edecek gelişme yaşandı. Dizi artık hafta içi her gün Tv ekranlarında olacak. İşte ayrıntılar.

Dizi
04 Temmuz 2022 - 23:21
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Yemin artık hafta içi her gün yayınlanacak!
İzleyicilerini final haberi ile üzen 'Yemin' dizisinde flaş gelişme yaşandı. Kanal 7 ekranlarına gelen ve büyük bir beğeni ile takip edilen dizinin final yapacağı haberi gündemde yerini almıştı. Yemin dizisinin sevenleri bu habere çok üzülürken onları sevindirecek bir sürpriz yaşandı.

Karamel yapımın yapımcılığını üstlendiği ve Mahir Aktaş ile Levent Türkan'ın yönettiği dizi artık Salı gününden itibaren hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında seyirci ile buluşacak.

yemin dizisi

Yemin dizisinde Gökberk Demirci, Setenay Süer gibi oyuncular rol almaktadır. Yemin dizisi Salı gününden başlayarak hafta içi her gün saat 19:00'da Kanal 7 ekranlarında izleyicilerle olacak. 

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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