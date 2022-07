Yemin dizisi 447. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yemin dizisi yeni bölümünde neler olacak? Yemin dizisi oyuncuları

Yemin dizisinin konusu

447. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

"Peri Kızı"

Oyuncular

Cansu Tuman - Feride Akgun

Gökberk Demirci - Emir Tarhun

Can Verel - Kemal Tarhun

Yağmur Şahbazova - Narin Tarhun

Berkant Müftüler - Hikmet Tarhun (1-336. Bölüm)

Gül Arcan - Cavidan Tarhun

Cansın Mina Gür - Masal Tarhun

Ceyda Olguner - Cemre

Mustafa Şimşek - Talaz

Esra Demirci Çoban - Melike

Derya Kurtuluş Oktar - Şehriye

Melahat Abbasova - Münevver

Elif Özkul Elsayit - Kumru

Gözde Gündüzlü - Oya Tarhun

Hülya Aydın - Songül

Miran Efe Achilov - Yiğit Tarhun

Can Çağlar - Taci

Barış Gürses - Sefer

Özge Yağız - Reyhan Polat (1-245. Bölüm)

Kanal 7 ekranlarının fenomen dizisi haline gelen "Yemin" her hafta izleyenleri ekranlara kilitliyor. Peki dizisinin son bölümünde neler oldu ve yeni fragman yayınlandı mı işte cevabı...Tarhunlar tanınan ve varlıklı bir ailedir. Ailenin babası Hikmet oğlu olan Emir'i evlendirmek niyetindedir ama Emir çok şımarık ve sorumsuz bir karaktere sahiptir. Hikmet yine de evlilik ister ve bunun için en doğru aday olarak da yeğeni Reyhan'ı düşünür. Reyhan'ı bu sebepten evlendirmek için İstanbul'a getirmiştir. Reyhan da genç ve alımlı bir kızdır ama tanımadığı ve konuşmadığı biriyle evlenmek istememektedir fakat dayısını kırmamak adına bu teklifi kabul eder çünkü dayısı hastadır. Emir rahatına düşkün ve çapkın bir çocuktur ve ilk başlarda Reyhan'ı istemez ama babasının zoruyla evlenir. Emir istemediği bu evlilik sonucunda Reyhan'a kötü davranmaktadır. Reyhan sadece Emir'den değil Emir'in annesi Cavidan tarafından da kötü muameleyle karşılaşmaktadır aynı zamanda Emir'e platonik aşık olan Cemre'de Reyhan'a düşmanlık besler ve ikiliyi ayırmaya uğraşır fakat başarılı olamaz ve akli dengesi bozulur. Süreç içerisinde Reyhan ve Emir birbirlerine aşık olurlar ve evlilikleri mutlu gitmeye başlar fakat sonraları Reyhan hastalanır. Doğum yaparsa hayatını kaybedeceği söylenen Reyhan bunu göze alır ve doğum sonrası hayatını kaybeder. Bu olay sonunda Emir dünyaya küser fakat bebek bakıcısı olan Feride ile dünyaya yeniden tutunmaya balar ve aralarında aşk oluşur. Emir yeniden eski mutluluğunu yakalamaya başlamıştır.446. bölümün ekranlara gelmesinin hemen ardından 447. bölümün fragmanı da yayınlanmıştır.Tarhunların hayatı dünyalarına giren yeni bir kız "Peri Kızı" sonrası değişmiştir. İnsanlarla diyaloğu kuvvetli olmayan Peri Kızının Emirle tanışmasının ardından hayatında hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Emir ise bu yabani kızla nasıl başa çıkacağını düşünmektedir. Gülperi tanımadı bu adama ve bu yabancı dünyaya alışabilecek mi? Yanı zamanda Narinle Kemal'de Hikmet'ten yadigar kalan Tarhun Konağı'na yerleşecekler. Önceki senelerde başlarından onlarca olay geçen bu ikili artık rahatça aşklarını yaşamaya başlayacakları mutlu ve huzurlu bir eve kavuşmuşlardır. Kemal eski işine geri dönmüştür Narin ise mesleğini icra etmeye devam etmektedir. Daha sonra Narin'in ameliyat masasına yatacak olması her şeyi kökünden değiştirecektir. Narin-Kemal aşkını yine zorlu bir sınav sınayacaktır. Dördüncü sezonunda olan Yemin dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Yemin dizisi her hafta içi 19.00'da Kanal 7 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor...