Uzmanlar, son zamanlarda 'imkansız' görünen bir şey olan tedavide artık 'zirvede' olduğumuzu söyledi. Eli Lilly şirketi, ilacı olan donanemab'ın Alzheimer'ın hızını yaklaşık üçte bir oranında yavaşlattığını bildirdi.
SAĞLIK
04 Mayıs 2023 - 02:56
Yeni alzheimer ilacı hastalığı yavaşlatıyor
Bir yıldan kısa bir süre içinde üretilen ikinci ilacın hastalığı yavaşlattığı kanıtlandıktan sonra, alzheimer tedavisi çağına giriyor olabiliriz.
SAĞLIK
04 Mayıs 2023 - 02:56
Uzmanlar, son zamanlarda 'imkansız' görünen bir şey olan tedavide artık 'zirvede' olduğumuzu söyledi. Eli Lilly şirketi, ilacı olan donanemab'ın Alzheimer'ın hızını yaklaşık üçte bir oranında yavaşlattığını bildirdi.
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