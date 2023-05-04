SAĞLIK
04 Mayıs 2023 - 02:56

Yeni alzheimer ilacı hastalığı yavaşlatıyor

Bir yıldan kısa bir süre içinde üretilen ikinci ilacın hastalığı yavaşlattığı kanıtlandıktan sonra, alzheimer tedavisi çağına giriyor olabiliriz.

SAĞLIK
04 Mayıs 2023 - 02:56
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Yeni alzheimer ilacı hastalığı yavaşlatıyor

   Uzmanlar, son zamanlarda 'imkansız' görünen bir şey olan tedavide artık 'zirvede' olduğumuzu söyledi. Eli Lilly şirketi, ilacı olan donanemab'ın Alzheimer'ın hızını yaklaşık üçte bir oranında yavaşlattığını bildirdi.

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