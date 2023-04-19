Yeni aşıklar tatilde!













Mart ayında birlikteliklerini başlatan Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu, beraber ilk tatil için Maldivler'i seçti. Deniz, bu yıl yer aldığı Amadeus tiyatro oyununun 100. kez sahnelenmesinin ve birçok marka iş birliğinin ardından dinlenmek için tatil kararı aldı. Taze aşıklar, ilk tatil için Maldivler Club Med'de yer ayırttı.İzlandalı Thor Saevarsson ile evlilik yolunda ilerlerken bir anda ayrılan Dilan Çiçek Deniz, ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ile 4 yıl dolu dizgin yaşadığı birlikteliklerini sonlandıran Mert Yazıcıoğlu ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. İkilinin tatilinden ilk fotoğraflar geldi...