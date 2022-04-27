GÜNDEM
27 Nisan 2022 - 08:53

Yeni atama kararları Resmi Gazete 'de yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan yeni atama kararlarını imzaladı.

GÜNDEM
27 Nisan 2022 - 08:53
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Yeni atama kararları Resmi Gazete 'de yayınlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre değişen kurumların yeni yöneticileri Resmi Gazete ‘de yayınlandı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş, Hasan Hüseyin Aydemir ve Sezai Aydın görevden alındı. Ayrıca alınan kararda, Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Ali Köse'nin atandığı belirtildi.
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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