Yeni Başlayanlar İçin Kripto Para

Bir kripto para birimi, tıpkı dijital bir nakit biçimi gibidir. Bunu, bar sekmesindeki payınız için arkadaşlarınıza ödeme yapmak, gözünüze kestirdiğiniz yeni bir tişörtü almak veya bir sonraki tatiliniz için uçuş ve otel rezervasyonu yapmak için kullanabilirsiniz. Aynı zamanda dijital bir sistem olduğu için dünyanın herhangi bir yerindeki arkadaşınıza ya da ailenize para gönderebilirsiniz.Tıpkı bankanızdan herhangi bir yere havale yapıyorsunuz gibi, değil mi ?Görüyorsunuz, geleneksel çevrimiçi ödeme ağ geçitleri kuruluşlara aittir. Paranızı sizin için tutuyorlar ve harcamak istediğinizde onlardan sizin adınıza aktarmalarını istemeniz gerekiyor.Kripto para birimlerinde bir organizasyon yoktur. Siz, arkadaşlarınız ve binlerce kişi, özgür yazılım çalıştırarak kendi bankalarınız gibi davranabilirsiniz. Bilgisayarınız başkalarının bilgisayarlarına bağlanır, yani doğrudan iletişim kurarsınız - aracı gerekmez! Kripto para birimini kullanmak için bir e-posta adresi ve şifre ile bir web sitesine kaydolmanız gerekmez. Birkaç dakika içinde göndermeye ve almaya başlamak için akıllı telefonunuza çok çeşitli uygulamalar indirebilirsiniz.Yani bu sihirli internet parası kimseye ait değil ve sistemi güvence altına almak için kriptografi kullanıyor. Ama zaten insanlara ödeme yapmak için uygulamalarınız var – bu önemli mi ki?İzin almanıza gerek yok!Hiç kimse sizi kripto para birimi kullanmaktan alıkoyamaz. Merkezi ödeme hizmetleri ise hesapları dondurabilir veya işlemlerin yapılmasını engelleyebilir.Sansüre dayanıklıdır!Ağın tasarlanma şekli nedeniyle, bilgisayar korsanlarının veya diğer saldırganların ağı kapatması neredeyse imkansızdır.Ucuz ve hızlı bir ödeme yöntemi vardır!Dünyanın diğer ucundaki biriyle işlem yaptığınızda, paranız uluslararası banka havalesi maliyetinin çok küçük bir kısmıyla saniyeler içinde onlarda olabilir.Hiç kimse sizi kripto para birimi kullanmaktan alıkoyamaz. Merkezi ödeme hizmetleri ise hesapları dondurabilir veya işlemlerin yapılmasını engelleyebilir.Yatırım yapmak için bir kripto para birimi nasıl seçilir?Her şeyden önce, iyi bir kripto para birimi seçmenin iyi bir hisse senedi seçmeye benzemediğini anlamak önemlidir. Hisse senedi, hissedarları için kar yaratan veya en azından bunu yapma potansiyeline sahip bir şirketteki mülkiyeti temsil eder. Bir kripto para birimine sahip olmak, sıfır gerçek değeri olan bir dijital varlığın sahipliğini temsil eder. Kripto para birimini ve yatırım yapmak için doğru anı seçersenizuygulaması size yardımcı olacaktır.Bir kripto para biriminin fiyatını arttıran veya azaltan şey basit arz ve taleptir. Artan talep ve sınırlı bir arz artışı varsa, fiyat yükselir. Arz kısıtlanırsa, fiyat yükselir ve bunun tersi de geçerlidir. Dolayısıyla, bir kripto para birimini değerlendirirken, yanıtlanması gereken en önemli sorular arzın nasıl arttığı ve madeni paraya olan talebi neyin yükselteceğidir.Bir kripto para birimine halihazırda ne kadar para aktığını düşünmek de önemlidir. Piyasa değeri zaten çok yüksekse, çok fazla potansiyel büyüme kalmayabilir. Erken yatırımcılar parayı masadan kaldırmaya çalıştıkça, yüksek bir fiyat talebi frenleyecek ve arzı artıracaktır.Bir sonraki bölümde, dijital para birimlerinin büyük çoğunluğunun dayandığı, blockchain yani blok zinciri olarak bilinen teknolojiden bahsedeceğiz.Blok zinciri nedir?İnsanların "blockchain"i tanımlamak için kullandıkları teknik dil konuşmaları sizi korkutmasın. Blok zinciri sadece bir veri tabanıdır. Özellikle karmaşık bir şey de değil - minimum çabayla bir elektronik tabloda oluşturabilirsiniz.Bu veritabanlarının bazı özellikleri vardır:Birincisi, blok zincirlerin yalnızca ek olmasıdır. Bu, yalnızca bilgi ekleyebileceğiniz anlamına gelir - bir hücreye tıklayıp önceden eklemiş olduğunuz şeyleri silemez veya herhangi bir şekilde değiştiremezsiniz.İkincisi, veritabanındaki her girişin (blok olarak adlandırılır) son girişe kriptografik olarak bağlanmasıdır. Düz İngilizce olarak, her yeni giriş, sonuncunun bir tür dijital parmak izini (karma) içermelidir.İşte bu kadar! Her parmak izi sonuncuyu işaret ettiğinden, bir blok zinciri elde edersiniz. Veya - havalı çocukların dediği gibi - bir blok zinciri.Bir blok zinciri değişmezdir: Bir bloğu değiştirirseniz parmak izini değiştirir. Ve bu parmak izi bir sonraki bloğa dahil edildiğinden, bir sonraki blok da değiştirilir. Ve o bloğun parmak izine göre... peki, sen anladın. Herhangi bir değişikliğin belirginleştiği bir domino etkisi ile sonuçlanırsınız. Herkes fark etmeden hiçbir bilgiyi değiştiremezsiniz. Bu kadar mı? Şaşırdınız mı? Olabilir. Buradaki yenilik, Google E-Tablolar'a hantal bir alternatif değil. Herkesin bilgisayarlarında blok zincirinin aynı kopyalarını oluşturmak için ağdaki diğer insanlardan bloklar indirebilmesidir. Daha önce bahsettiğimiz yazılım bunu yapıyor. Diyelim ki siz ve arkadaşlarınız Ayşe, Ahmet, Ali, Betül, İrem yazılımı çalıştırıyorsunuz. "Ali’ye beş jeton göndermek istiyorum" diyebilirsiniz. Yani bu talimatı herkese gönderirsiniz, ancak paralar hemen Ali’ye gönderilmez.Ayşe aynı anda İrem’e beş jeton göndermeye karar verebilir. Ayrıca talimatını ağa gönderir. Herhangi bir zamanda, bir katılımcı bir blok oluşturmak için bekleyen talimatları toplayabilir.Biri blok yapabilirse, onları hile yapmaktan alıkoyan nedir?"Ali bana bir milyon jeton ödüyor" yazan bir blok oluşturmak muhtemelen size çok çekici geliyor. Veya sahibi olmadığınız fonlarla işlem yaparak Betül'den son model araba ve kürk manto satın almaya başlamak.Bu işler böyle yürümez. Bazı kriptografi, oyun teorisi ve konsensüs algoritması denen bir şey nedeniyle sistem, harcamamanız gereken fonları harcamanızı engeller.Kripto’ya yeni başlıyorsanız bilmeniz gereken temel bilgileri derlemeye çalıştık. Denemeye ne dersiniz?