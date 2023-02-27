Yeni bilgisayar, telefon, televizyon almak isteyenlere müjde! A101 fiyatları düşürdükçe düşürdü!













Onlarca indirimli ürün ve kampanyanın yer aldığı 2 Mart 2023 A101 Aktüel Kataloğu yayınlandı. Sekiz sayfadan oluşan kataloğun her sayfasında televizyon, elektronik eşya, ev elektroniği ve daha birçok ürün yer alıyor. Katalogda öne çıkan ürünler arasında Toshiba 55 inç ultra HD Android TV, 42 inç Onvo full HD Android akıllı LED TV, Samsung Trio 500 akıllı klavye, Win11 işletim sistemli Lenovo dizüstü bilgisayar ve Onvo yağsız fritöz airfryer ve Samsung cyclone elektrikli süpürge gibi indirimli ev aletleri yer alıyor. Katalogda ayrıca çeşitli SD kart ürünleri ve Bluetooth kulaklıklar da uygun fiyatlarla sunuluyor.Züccaciye, mutfak gereçleri, termoslar, saklama kapları, plastik ürünler, çay setleri ve diğer ev eşyalarında çok büyük indirimler var gibi görünüyor. Ayrıca, çocuk oyuncakları, halılar ve tekstil ürünlerinde de indirimler var. Beyaz eşya almak isteyenler için SEG NF 483 nofrost buzdolabı ve SCM 7101 / cm 710 7 kg çamaşır makinesi uygun fiyatlarla sunuluyor. Likit allık, serum fondöten, far paleti, likit ruj, maskara ve aydınlatıcı serum gibi makyaj ürünlerinde de indirimler mevcut. Son olarak, süt ürünlerinde, kahvaltılık ürünlerde ve atıştırmalıklarda indirimler bulunuyor.