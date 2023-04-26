





HYUNDAİ MARKADAN NİSAN AYI KAMPANYASI







Yeni bir araba hayali kuranlara Hyundai'den güzel haber! O modelin fiyatı bayram haftasına özel düştü! Hyundai nisan ayına özel fiyatlarını güncellediğini duyurdu! Hyundai'nin Bayon güncel fiyat listesi! Hyundai, nisan ayı için fiyatların güncellendiği açıklandı. Hyundai otomobilde 2023 Nisan ayına özel fiyat listesi ilgileri üzerine topladı. Kocaeli fabrikasında üretimi olan Hyundai Bayon modellerin fiyatları görenleri şok etti! İşte detaylar...Nisan ayında fiyat listesini görenler Hyundai, tüm öteki modellerinde belirtildiği gibi Bayon'a da zam yapıldığı gözlemlendi. Hyundai Bayon Nisan ayı için fiyat listesi ise dikkat çekti. Hyundai Bayon Nisan ayı için fiyat listesi haberimizin detaylarında... İşte model ile ilgili merak edilen ayrntılar...Hyundai Assan, Kocaeli ilinde üretime çıkan modellerinin sayısı üçe çıktı. Bunu açıklayan marka 2020 yılı için tanıtımı olmuş B - SUV modelin Hyundai Bayon'un üretiminin 2021 de başladığı belirtildi. Alt yapısı i20 ve benzer olan yeni model Hyundai Bayon, diğer taraftan çizgilerini de i20'den paylaşıma sunuyor. Multimedya ekran, dijital gösterge panel, direksiyon simit ve konsol dizaynı i20 ile aynı olan Bayon, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısının bulunduğunu, 10,25 inç bilgi-eğlence sisteminde de normal olarak müşterilerin ilgisini çektiği belirtildi. Yeni Hyundai Bayon modelin tüm tanımı elektrik motorlarda belirtiliyor. Giriş paket kapsamı üzerinde 100 bg’lik 1.4 MPI atmosferik motor hacmi olan Bayon, bu versiyon ile beraber 5 ileri manuel vites seçeneği de bulunmaktadır. Bir üst versiyon için belirtilen hafif hibrit yer alan 100 bg’lik 1.0 T-GDI motor seçeneği ile de dikkatleri üzerine çekmektedir. Talebe göre iMT6 adı altında satışa çıkan akıllı manuel vites kutusu ile gelen Bayon’un bu paket kapsamı ile beraber talep için 7 ileri DCT çift kavrama seçeneği ile birlikte tercih edilebileceği belirtilmekte. Hyundai Bayon modellerin 2023 yılındaki fiyat listesi şu şekilde yer alıyor: 2023 model Hyundai 1.4 MPI 100 PS Jump ve Manuel model Nisan ayı fiyatlarında: 627 bin TL’den satışa çıkacaktır. 2023 model Hyundai 1.4 MPI 100 PS Jump – Otomatik model araç Nisan ayı fiyatında: 690 bin TL’den alıcı ile buluşacaktır. 2023 model Hyundai 1.0 T-GDI 100 PS Style -DCT model aracın Nisan ayı fiyatında ise 746 bin TL’den satış için hazır olacaktır.