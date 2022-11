Yeni bir bilgisayar alırken dikkat etmeniz gerekenler!

PC ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?







ALAN GEREKSİNİMLERİ: SIĞACAK MI?

BÜTÇE: FİYAT, DEĞER VE CÜZDAN DENGESİ

ALL-İN-ONE PC Mİ, YOKSA DESKTOP PC Mİ?

SADECE BİR MONİTÖR GİBİ GÖRÜNEN, ZARİF VE ŞIK BİR BİLGİSAYAR: MODERN AM271P

KOMPAKT DESKTOP PC’LER: UFAK, BECERİKLİ VE GÜÇLÜ

BOYUTUNDAN DAHA BÜYÜK İŞLER YAPAN BİR BİLGİSAYAR: PRO DP21

İŞ MONİTÖRLERİ: GÖZLERİNİZİ KORUYUN, TARZINIZI GÖSTERİN

ÜSTÜN ÖZELLİKLERE VE MODERN BAĞLANTI SEÇENEKLERİ İLE MODERN MD271PW

HEPSİ BU KADAR DEĞİL! MSI CLOUD CENTER İLE TANIŞIN!

MSI PRO PROJELERİ

Yıl bitiyor. Hemen hemen her platformda yıl sonu indirimleri oluyor, bu yüzden bütçenizi çok fazla zorlamadan bilgisayarınızı yükseltmenin zamanı geldi. İster eski bilgisayarınızı yükseltmeyi, ister işlerinizi daha verimli yapabileceğiniz bir ev ofisi kurmayı planlayın; Hazır bir bilgisayarla, bu günlerde rahatlık ve fiyat arasındaki mükemmel dengeyi bulabilirsiniz.Bilgisayar bileşenleri, inanılmaz derecede güçlüden dengeli ve güçlüye kadar değişir. Bu nedenle, bilgisayarınızın ne yapmasını istediğinize göre karar vermek akıllıca olacaktır. Günlük web taraması için tasarlanmış bir bilgisayar, veri analizi gibi karmaşık görevler için uygun değildir.Bilgisayarınızı ağırlıklı olarak İnternet'te gezinmek ve hafif ofis uygulamaları için kullanıyorsanız, modern bir giriş düzeyi veya orta sınıf işlemci ve tümleşik grafik kartı uygundur. Yüksek çözünürlükte bile yavaşlama / takılma olmadan çalışabilirsiniz. Hepsi bir arada bilgisayar veya kompakt bilgisayar gibi seçenekleri de değerlendirebilirsiniz. Öte yandan, işinizi güncel bir bilgisayarla yapmayı planlıyorsanız, daha güçlü bir donanım seçmek daha iyidir. Ancak bu durumda, kaçınılmaz olarak daha büyük boyutlarla sınırlısınız.İndirimli bileşenlerle yükselttikten sonra sahip olduğunuz alana sisteminiz sığmazsa hiç hoş olmaz. Evinizin küçük bir köşesini ayırmış, hatta gerçek bir home ofis kurmuş olsanız bile; Dikkate alınması gereken bir şey, yeni bilgisayarınızın ne kadar yer kaplayacağıdır. Alanın önemli olduğu durumlarda AIO PC veya kompakt PC ideal olabilir. Küçük boyutlarına rağmen, performans açısından sizi şaşırtacak kadar güçlü olabilirler. Birçok farklı işiniz olsa bile, çok yüksek performansa ihtiyacınız olmadıkça en büyük sistemi almanıza gerek yok. Sadece biraz esneklik sunuyor. Örneğin kule bilgisayar yerine AIO bilgisayar almak masadan kabloları kaldırır ve daha düzenli bir çalışma ortamı yaratır.Hazır PC seçeneği tüm fiyatlara mevcutken, bütçenizi ve kullanım, yatırım gibi faktörleri belirlemelisiniz. Sabit bir bütçe, istediğiniz her şeye sahip olmanıza izin vermese de, doğru satın alma işlemini yapabilmeniz için seçimlerinizi otomatik olarak sınırlayacaktır. Elbette burada fiyat en önemli kriter değil; Ödeyebileceğiniz en iyi sistemi satın alabilir ve bu faktörü tamamen göz ardı edebilirsiniz. Ancak, satın aldığınız CPU gücünü kullanmazsanız yükseltmenizin hiçbir değeri yoktur.Hepsi bir arada (AIO) bilgisayarlarda, bilgisayarın tüm parçaları (ekran dahil), neredeyse ekran boyutunda aynı gövdede bulunur. Avantajı yalnızca yerden tasarruf etmek değil, aynı zamanda - kablosuz çevre birimleri kullanıyorsanız - aynı zamanda derli toplu bir masa olarak geri geliyor. AIO bilgisayarların üst düzey masaüstü bilgisayarlar kadar işlem gücüne sahip olmadığı doğrudur. Ayrıca, zaten kullanabileceğiniz bir monitörünüz varsa (çoklu monitör kurulumu yapmadığınızı varsayarsak), bir AIO bilgisayarı almak ideal değildir. Yani oyun, veri analizi, sayı crunch gibi performansı yüksek durumlar için tercihiniz masaüstü bilgisayar olmalıdır. Bu sistemler çok yer kaplasalar da çok daha iyi performans sunarlar.Modern AM271 serisi, ekran renklerini ve parlaklığını anında optimize etmenin yanı sıra en iyi çalışma deneyimini sunan IPS sınıfı bir panel ile donatılmıştır. Evde profesyonel işler yapın. 178 derecelik geniş görüş açısına sahip FHD 75 Hz IPS panel, geniş bir renk yelpazesi sunar. Gözlerinizi yormayacak mavi ışık, titreşim ve yansıma önleyici özellikleri ile uzun çalışma günlerinde rahatlık sunar. MSI Display Kit yazılımı ile kullanım senaryonuza göre en iyi sonuçları elde edebilirsiniz. MSI Instant Display teknolojisi sayesinde AM271 Moderna serisinin monitörünü harici monitör olarak kullanabilir, online mağazanın içeriğini ve bilgilerini evinizde veya ofisinizde rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Kasım Özelinde önerdiğimiz aşağıdaki modeldeki Pivot işlevi, VESA uyumluluğu ve ek stil için yüksekliği ayarlamanıza ve bilgisayarı eğmenize ve duvara asmanıza olanak tanır. çalışma alanı Bu bilgisayarı satın aldıktan sonra, buradaki sayfadaki talimatlara tıklayarak talep etmeniz durumunda MSI FHD ProCam-A ile 3 aylık Centra App aboneliği alacaksınız.Daha fazla işlem gücü arıyorsanız, ancak büyük bir kule bilgisayarla yetinmek istemiyorsanız, kompakt bir masaüstü düşünün. Bu noktada hem boyut hem de donanım kombinasyonu seçenekleriniz artacak ve ekranınızı istediğiniz fonksiyonlarla kullanabileceksiniz.MSI PRO serisi iş ve üretkenlik bilgisayarları, çok çeşitli iş ve ofis zorluklarını çözmek için özenle tasarlanmıştır. Ve bunu çok fazla yer kaplamadan veya gürültü yapmadan maksimum güçte yaparlar. Boyut bir öncelikse ve iş istasyonunuzu her zaman yanınızda taşımanız gerekiyorsa, PRO DP21 sizin için mükemmel bir seçimdir. Belgeleri düzenlemekten çarpıcı sunumlar oluşturmaya ve karmaşık elektronik tablolarla çalışmaya kadar küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaç duyduğu tüm özelliklere sahiptir. Eğer böyle bir bilgisayara ihtiyacınız varsa, Kasım ayına özel fiyat sunduğumuz PRO DP21 modeline gelin yakından bakalım; MSI: Zorlukları severiz. Bu nedenle, performanstan ödün vermeden şimdiye kadar ürettiğimiz en küçük kurumsal masaüstü bilgisayardan daha küçük bir bilgisayar tasarladık. 2,3 litrelik MSI PRO DP21 İş ve Verimlilik serisi masaüstü bilgisayar böyle doğdu. Donanımdan ödün vermeyen PRO DP21, 11. Nesil Intel Core i7 1140 işlemci ve 64 GB'a kadar genişletilebilen 3200 MHz RAM desteği sunar. Öte yandan bu MSI PRO DP130 masaüstü bilgisayarda kullandığımız NVIDIA GTX ekran kartı ve çoklu monitör desteğini sağlamıyoruz. Ancak Intel'in dahili GPU'su, grafik veya video açısından yoğun bir iş yapmıyorsanız yüksek çözünürlüklü ekranları bile işleyecek kadar güçlüdür. MSI PRO serisindeki diğer tüm masaüstü bilgisayarlar gibi, arka paneldeki COM portu sayesinde POS, barkod veya fatura yazıcılarına bağlanma imkanı sunan PRO DP21 modeli de perakendeciler için ideal bir çözümdür. DP21'in boyutu neredeyse her yere sığar, bu nedenle muazzam işlem gücünü minimum alanda kullanabilirsiniz. PRO DP21, daha büyük modeller gibi bir TPM 2.0 modülüne sahiptir. Bilgisayarınızda saklanan hassas bilgilere erişirken veya bu bilgileri saklarken tamamen güvendesiniz.Çoğu iş bilgisayarda yapıldığından, göz yorgunluğu hemen hemen herkesin sorunudur. İş hayatında çok fazla seçeneğimiz yok. Bu nedenle göz sağlığını önemseyen bir monitör seçmek bu yorgunluğu azaltacaktır. Bu özellikler, mavi ışığı azaltan titreşim önleyici ve parlama önleyici panelleri içerir. Genel olarak, en iyi monitör ihtiyaçlarınızı karşılayan monitördür. Kavisli veya düz bir ekran mı arıyorsunuz? Hangi çözünürlükte çalışmayı tercih edersiniz? Ne tür bir iş yapıyorsun? Tüm bu sorular, bir monitör seçerken dikkate alınması gereken faktörleri belirler.Reddot Tasarım Ödülü, mükemmel işlevsellik ve modern bağlantı, geniş renk gamı, mavi ışık azaltma, titreme ve engelleme sayesinde uzun çalışma saatleri. esto -Göz yorgunluğunu önleyen yansıtıcı özellikler Dayanıklı Çalışırken konfor sağlar. MSI Screen Kit ile renk modlarını tercihlerinize göre ayarlayabilir veya oyun, film veya göz koruma modları gibi size en uygun renk modunu seçebilirsiniz. İkinci kullanım kolaylığına geçelim. Montajının kolay olması ve alet gerektirmemesinin yanı sıra VESA standardı sayesinde evde veya ofiste duvara kolayca monte edebilirsiniz. Ayarlanabilir olması ile size en uygun pozisyonu belirleyebilirsiniz. Dahili hoparlörlere sahip MD serisi monitörler sayesinde, ses ve video dosyalarını düzenlerken veya çevrimiçi dersleri dinlerken kulaklık veya harici hoparlör kullanmanıza gerek kalmaz. Çeşitli cihazlarınızı kolayca bağlayabileceğiniz ve Type C bağlantısı ile cihazlarınızı şarj edebileceğiniz HDMI ve USB Type C portları sayesinde ekranınızı bir dizüstü veya masaüstü bilgisayar veya her ikisi ile aynı anda kullanabilirsiniz. Sade zarafeti ile öne çıkan Kasım ayına özel teklifimiz MODERN MD271PW, iş, konferans ve eğlence için keyifli bir deneyim vaat ediyor. Bu bilgisayarı satın aldıktan sonra, buradaki sayfadaki talimatlara tıklayarak talep etmeniz durumunda MSI FHD ProCam-A ile 3 aylık Centra App aboneliği alacaksınız.Herkesin cebinde büyük bir megapiksel kamera taşımasıyla, depolama alanı eksikliği giderek daha önemli bir sorun haline geldi. Evet, daha güçlü bir telefon satın alabilirsiniz; ama bu kadar çok veriyi nasıl saklıyorsunuz? Seçeneklerden biri, Apple (iCloud), Google (GDrive) veya Microsoft (OneDrive) gibi bir üçüncü taraftır. Ek depolama alanı için üçüncü taraf bulut sağlayıcılarına aylık/yıllık kiralama ücreti. Ama o parayı sonsuza kadar ödemek zorunda olmak iyi hissettirmiyor, değil mi? MSI Bulut Merkezi daha iyi bir çözüm sunuyor: Kişisel Bulut. En iyi yanı, bunun için bir abonelik ücreti ödemenize gerek olmamasıdır! MSI iş bilgisayarının MSI Cloud Hub'a erişimi vardır. Böylece bilgisayarınız ve Android/iOS cihazlarınız arasında fotoğrafları, videoları ve diğer verileri kablosuz olarak paylaşabilirsiniz. Hatta aile üyelerinizin verilerinize erişmesine ve istedikleri özel dosyaları saklamasına izin verebilirsiniz. Bu veriler tamamen size aittir ve üzerinde tam kontrole sahipsiniz. Kişisel bulutunuzda yer kalmadığında tek yapmanız gereken bilgisayarınıza daha fazla depolama alanı eklemek!MSI iş ve üretkenlik projeleri, dünya çapında birçok sektörde müşterilerimiz tarafından değer görmekte ve kullanılmaktadır. Yenilikçi teknolojiler ve uzun vadeli işbirliği ile MSI, işletmenizin başarısını artırmaya hazır!