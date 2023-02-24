Yeni bir otomobil hayali kuranlara büyük fırsat! Peugeot 208 modelinin yeni fiyatına inanamayacaksınız!







PEUGEOT 208: YÜKSEK FİYATLARINA KARŞIN YÜKSEK SATIŞ GRAFİĞİ Bugün ki haberimizin konusu Peugeot 208 ve diğer Peugeot marka araçlar olacak. Sıfır araba pazarında ortaya çıkan detayları sizlere bir kez daha aktarmayı ve araba almak isteyenleri aydınlatmaya yardımcı olmak amacıyla çalışıyoruz. Peugeot 208, geçmişte otoban faresi lakabı ile anılan bu otomobil, artık çok daha modern ve sportif bir tasarıma sahip. Renault Clio, Hyundai i20 ve Volkswagen Polo gibi otomobiller ile adeta yarış içerisinde olan Peugeot 208 markası, buna rağmen hiç de kötü olmayacak bir satış grafiğine sahip.





PAHALI OLMA NEDENİ TAM OTOMATİK ŞANZIMAN!

YÜKSEK FİYATLAR SATIŞLARI ETKİLEYEBİLİR!

Peugeot 208 modeli, Renault Clio, Hyundai i20 ve Volkswagen Polo gibi otomobillere karşın, hiç de kötü olmayacak bir satış grafiğine sahip.Peugeot 208 fiyat listesi araba almak isteyenleri nerdeyse dumura uğratıyor. Söz konusu olan araç, emsallerine bakılacak olursa çok daha pahalı bir başlangıç fiyatına sahip. Vatandaşların bu otomobili tercih etmesinin en büyük engelinde fiyatların yüksekliği olduğu söylenebilir. Türkiye'de, Peugeot 208 başlangıç fiyatı 660.500 TL’den satışa sunuluyor. Bunun nedeni ise Peugeot 208’in en boş donanım seviyesinde bile tam otomatik şanzımanla geliyor olmasıdır. Fakat marka, aracın manuel vitesli versiyonunu satıştan kaldırmamış. Böylece bugünlerde Peugeot 208'in başlangıç fiyatı, daha uygun seviyelerde olabilecek. Gelişen olayların izlenmesi ve Peugeot'un fiyatını düşürme hamlesinde bulunması gerekiyor. Şu anki fiyat listesine göre Peugeot 208, şu şekilde satışa sunuluyor: Active prime 1.2 PureTech 100hp EAT8; Fiyatı: 660.500 TL Allure selection 1.2 PureTech 130hp EAT8; Fiyatı: 732.000 TL GT 1.2 PureTech 130hp EAT8; Fiyatı: 806.500 TLYüksek fiyatları nedeniyle aracın satışının kötü olması bekleniyor. Umarız Peugeot, bu durumun farkına varır ve fiyatlarını indirme hamlesinde bulunur. Son olarak, her aracın alınıp satılmasında olduğu gibi, Peugeot 208 satın alırken de dikkatli olmak gerekiyor. Öncelikle aracın güvenirliğini ve performansını incelemeli, aracın araç kontrol sistemleri ve güvenlik özellikleri üzerinde durmalısınız. Sonuçta, aracın ne kadar pahalı olduğu değil, aracın size ne kadar güven verdiği önemlidir.