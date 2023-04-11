Yeni bir otomobil hayali kuranlara müjde! Dacia Duster hem görüntüsü hem de fiyatıyla büyüleyecek: Bütçesi yeten baksın!







YENİ TASARIM: BIGSTER'A BENZERLİK





HİBRİT SEÇENEĞİ











CMF-B PLATFORMU





DAHA FAZLA TEKNOLOJİ

ÜRETİM YERİ: BURSA

FİYATI NE KADAR?

Merak edilen yeni Dacia Duster fiyatı merak ediliyor. Dacia Duster SUV dünyasında uygun fiyatı ve performansı ile popüler hale geldi. Türkiye'de de sıkça tercih edilen Duster için meraklı bekleyiş tamamlandı. Oyak Renault tarafından üretilecek olan Dacia Duster'ın üçüncü nesli, yeni tasarımı ve özellikleri ile göze çarpıyor. Detaylar haberimizde...Üçüncü nesil Dacia Duster, şirketin konsept aracı Bigster'dan ilham alınarak tasarlandı. Yenilenen tasarımı, daha modern ve şık bir görünüm sunuyor. Özellikle keskin ve dinamik farlarıyla ön kısım göze çarpıyor. Aracın genişliği ve yüksekliği artırılarak daha ferah bir iç mekan sağlandı.Dacia Duster'ın üçüncü nesli, hibrit seçeneğiyle de öne çıkıyor. Hibrit versiyonunun piyasaya ne zaman sürüleceği henüz belli değil, ama yakın bir tarihte bekleniyor. Hibrit versiyonu, daha çevreci ve ekonomik bir seçenek sunacak.Duster'ın üçüncü nesli, Renault, Nissan ve Mitsubishi ortaklığıyla geliştirilen CMF-B platformuna geçti. Bu yeni platform, daha başarılı sürüş deneyimi ve konfor sağlarken, daha düşük yakıt tüketimi ve düşük emisyon değerleri sunuyor.Yeni nesil Dacia Duster, daha sık teknolojik özelliklerle donatıldı. Özellikle bilgi-eğlence sistemi, arka kamera, park sensörleri ve diğer güvenlik özellikleri yenilendi. Böylece daha modern ve kullanışlı bir araç ortaya çıktı.Dacia Duster'ın üretimi Türkiye'de yapılacak ve araç Bursa'da üretilecek. Bu da Türkiye'de üretilen bir SUV aracın daha sık kişi tarafından tercih edilmesine olanak sağlayacak.Yeni Dacia Duster'ın fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı, ama mevcut Duster modellerinin fiyatlarına bakarak tahmininde bulunuluyor. Dacia'nın resmi sayfasında listelenen Duster modellerinin fiyatları arasında 613.000 TL ile 799.000 TL arasında değişiyor. Yeni Duster için beklenen fiyat aralığı da bu seviyelerde olabilir. Ancak, Yeni Duster'ın özellikleri, motor seçenekleri ve diğer faktörler de fiyatı etkileyebilir. Dolayısıyla, net bir fiyat bilgisi henüz mevcut değil.