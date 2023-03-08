Yeni bir telefon almak isteyenlere kötü haber! Bu karar 2.850 TL daha fazla ödetecek!

Telefon almayı düşünenler için kötü haber
geldi. Artık telefon alacak olanlar, 150 dolardan da fazlasını ödemek zorunda. Son zamanlarda artan telefon fiyatları ile vatandaşlar yurt dışından telefon almaya başladılar. Lakin yurt içi ya da yurt dışı olması fark etmeden her alanda telefon fiyatlarında artış meydana geldi.
Gümrük Fiyatları Yükseltiliyor
Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete üzerinden yapılmış olan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar açıklaması ile miktarlar yükseldi. Zam yapılmasından önce telsiz telefon cihazları için 200 dolarken, gümrük bedeli de eklenilerek akıllı telefonlar 350 dolara yükseldi.
OnePlus 11 Concept, Soğutma Teknolojisini Bünyesinde Barındırıyor
OnePlus, 2023’teki akıllı telefonunu açıkladı. OnePlus 11 Concept adındaki yeni telefonu, soğutma sistemi odaklı olarak karşımızda. Şirket, oyun performansının ve yükleme hızlarını iyileştirdiğini dile getirdi. OnePlus 11 konseptinde, dönen fanlara ihtiyaç duyulmadan fiziksel olarak soğutmaktadır. Active CryoFlux sisteminden kaynaklı da gösterge ışığı yanmaktadır. Bu sistemde su, yağ ve toz karışımı olan bir pompanın etkisi de bulunmaktadır. Telefon oyun oynarken 2,1°C ve şarj olurken de -1.6°C sıcaklık düşüşüne ulaşmaktadır.