MAGAZİN
26 Ekim 2022 - 15:25

Yeni boşanan Hadise'den nispet yapar gibi pozlar! Beyaz bornozu heyecanlandırdı

Popçu Hadise Instagram hesabından seksi pozlarını yayınladı. Beyaz bornozuyla resmen nispet yapan Hadise'nin fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu.

MAGAZİN
26 Ekim 2022 - 15:25
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Yeni boşanan Hadise'den nispet yapar gibi pozlar! Beyaz bornozu heyecanlandırdı


Ünlü pop sanatçısı Hadise, geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler ile evliliğini sürpriz bir şekilde sonlandırmıştı. Son zamanlarda konserlerinde oldukça mutsuz olduğu ve ağladığı görülen ünlü isim, boşanmanın acısını şimdi çıkarıyor. Hadise, kulisinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerini heyecanlandırdı.

Hadise son paylaşımıyla heyecanlandırdı!

Şarkıcı Hadise bir süredir yaşadığı aşklarla gündeme geliyor. Önce Kaan Yıldırım ile evleneceği konuşuldu, sonrasında sürpriz bir şekilde ayrıldılar. Bu kez sevgilisi Mehmet Dinçerler ile birlikte olduğunu açıklayan Hadise, Nisan ayında sessiz sedasız evlenmişti.



Bir süredir evliliğinde sorunlar yaşadığı bilinen ve konserlerinde ağlayan Hadise’nin boşanacağı konuşuluyordu. Tıpkı konuşulduğu gibi oldu ve 30 Eylül’de Mehmet Dinçerler ile tek celsede boşandı.

Beyaz bornozu hayranlarına ter döktürdü

Instagram hesabını aktif kullanan ünlülerden biri olan Hadise, boşanma sürecinde sadece konserlerine ilişkin paylaşımlar yapıyordu. Instagram’da 14 milyon takipçisi için yeni pozlarını yayınlayan Hadise, kötü günleri geride bırakarak eğlenceli ve mutlu halleriyle dikkat çekti.

Kulisinde beyaz bornozu, kırmızı ruju ve dumanlı göz makyajıyla büyüleyici görünen Hadise’ye takipçilerinden de tam destek geldi. Bir sonraki pozunda da dilini çıkartarak poz vermesi, ünlü ismin takipçilerini heyecanlandırdı. Hadise’nin paylaşımları sosyal medyada gündem olurken birçok magazin sayfası da Hadise’nin yeni halini paylaştı. Ayrıca Hadise’nin etkileyici göz makyajı, ünlü makyöz Alev Karslı imzası taşıyor.

İşte Hadise’nin dudak ısırtan paylaşımları:

hadise

hadise

Hadise Açıkgöz kimdir?

Hadise Açıkgöz, 22 Ekim 1985 tarihinde doğmuştur. Belçika asıllı Türk şarkıcı, Sivaslı bir ailenin kızı olarak doğmuştur. 2003 yılında Belçika’da katıldığı Idool 2003 yarışmasından sonra albüm teklifi almış ve müzik kariyerini başlatmıştır. 2005 yılında Stir Me Up şarkısıyla hem dünyaya hem de Türkiye’ye açılan şarkıcı, kariyerini Türkiye’ye taşıdı.

Türkiye’nin en sevilen popçularından biri olmayı başararak 2009 yılında Eurovision Şarkı Yarışması’nda ‘Düm Tek Tek’ şarkısıyla Türkiye’yi temsil etti. Yarışmadan dördüncü olarak ayrıldı ve kariyerinin dönüm noktası bu yarışmadan sonra oldu. Birçok hit şarkıya imza atan Hadise, 2022 yılında iş adamı Mehmet Dinçerler ile evlendi ve aynı yıl boşandılar. 37 yaşındaki şarkıcı albüm çalışmalarına devam ediyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Yasmin Erbil ile Survivor Yiğit'ten aşk sürprizi!
Yasmin Erbil ile Survivor Yiğit'ten aşk sürprizi!
Modacı Gülşah Saraçoğlu'na Instagram şoku! Kullanıcı adını görenler neye uğradığını şaşırdı
Modacı Gülşah Saraçoğlu'na Instagram şoku! Kullanıcı adını görenler neye uğradığını şaşırdı
Leyla Lydia Tuğutlu bebeğine Türk-Alman karışımı bir isim verecek!
Leyla Lydia Tuğutlu bebeğine Türk-Alman karışımı bir isim verecek!
Ezel'in en hızlı adam olan adamı Eren değişimiyle şaşırttı! Gören bir daha bakıyor
Ezel'in en hızlı adam olan adamı Eren değişimiyle şaşırttı! Gören bir daha bakıyor
Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat büyüdü! Annesi paylaştı, gören tanıyamıyor
Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat büyüdü! Annesi paylaştı, gören tanıyamıyor
Kaan Yıldırım kendi işinin patronu olmak için gaza bastı!
Kaan Yıldırım kendi işinin patronu olmak için gaza bastı!
Son Haberler
Bankkart'ı olanlara Cumhuriyet Bayramı hediyesi: Hesaplarına 150 TL yüklenecek
Bankkart'ı olanlara Cumhuriyet Bayramı hediyesi: Hesaplarına 150 TL...
Terör propagandası yapmakla suçlanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!
Terör propagandası yapmakla suçlanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı...
Markette 250 TL alışveriş yaptıysanız hemen SMS atın: 60 TL hediye ediliyor
Markette 250 TL alışveriş yaptıysanız hemen SMS atın: 60 TL hediye...
Kadir Ezildi'nin annesi kocasının ailesinden gördüğü zulmü gözyaşları içinde anlattı
Kadir Ezildi'nin annesi kocasının ailesinden gördüğü zulmü gözyaşları...
Almanya'da esrar satış ve kullanımına izin çıktı!
Almanya'da esrar satış ve kullanımına izin çıktı!
Google'ın birçok kişiyi şok eden kararı bazı Windows kullanıcılarını üzecek!
Google'ın birçok kişiyi şok eden kararı bazı Windows kullanıcılarını...
Kadınların toplumdaki statülerine dikkat çeken Sümeyye Erdoğan'dan babasını kızdıracak sözler!
Kadınların toplumdaki statülerine dikkat çeken Sümeyye Erdoğan'dan...
Doğalgaz faturasını yarı yarıya düşürecek kilit yöntem! Kimse bilmiyor
Doğalgaz faturasını yarı yarıya düşürecek kilit yöntem! Kimse...
Üç harfli üç bankadan ihtiyaç kredisinde faiz indirimi! Ayda 730 liraya 20.000 TL kredi
Üç harfli üç bankadan ihtiyaç kredisinde faiz indirimi! Ayda 730...
4A, 4B, 4C emeklilerine tek seferlik 500 TL ödenecek! Başvuru için son 5 gün
4A, 4B, 4C emeklilerine tek seferlik 500 TL ödenecek! Başvuru için...
e-Devlet'e 20 gün içinde başvurmayanlara 2.700 lira ceza! Hemen bildirin
e-Devlet'e 20 gün içinde başvurmayanlara 2.700 lira ceza! Hemen bildirin
Masterchef'te soğuk rüzgarlar esti! Somer şeften Fatmanur'a zehir zemberek sözler
Masterchef'te soğuk rüzgarlar esti! Somer şeften Fatmanur'a zehir zemberek...
Ankara Büyükşehir Belediyesi Duman konseri ne zaman, nerede, saat kaçta? ABB Duman konseri ücretsiz mi?
Ankara Büyükşehir Belediyesi Duman konseri ne zaman, nerede, saat kaçta?...
Bu kişilerin elektrik ve su faturasına yüzde 50 indirim yapılıyor! Şartlar açıklandı
Bu kişilerin elektrik ve su faturasına yüzde 50 indirim yapılıyor!...
Beşiktaş'ın gündemine Şenol Güneş'in ardından 2 sürpriz isim daha geldi!
Beşiktaş'ın gündemine Şenol Güneş'in ardından 2 sürpriz isim...