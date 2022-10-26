Yeni boşanan Hadise'den nispet yapar gibi pozlar! Beyaz bornozu heyecanlandırdı







Hadise son paylaşımıyla heyecanlandırdı!







Beyaz bornozu hayranlarına ter döktürdü

Hadise Açıkgöz kimdir?

Ünlü pop sanatçısı Hadise, geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler ile evliliğini sürpriz bir şekilde sonlandırmıştı. Son zamanlarda konserlerinde oldukça mutsuz olduğu ve ağladığı görülen ünlü isim, boşanmanın acısını şimdi çıkarıyor. Hadise, kulisinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerini heyecanlandırdı.Şarkıcı Hadise bir süredir yaşadığı aşklarla gündeme geliyor. Önce Kaan Yıldırım ile evleneceği konuşuldu, sonrasında sürpriz bir şekilde ayrıldılar. Bu kez sevgilisi Mehmet Dinçerler ile birlikte olduğunu açıklayan Hadise, Nisan ayında sessiz sedasız evlenmişti.Bir süredir evliliğinde sorunlar yaşadığı bilinen ve konserlerinde ağlayan Hadise’nin boşanacağı konuşuluyordu. Tıpkı konuşulduğu gibi oldu ve 30 Eylül’de Mehmet Dinçerler ile tek celsede boşandı.Instagram hesabını aktif kullanan ünlülerden biri olan Hadise, boşanma sürecinde sadece konserlerine ilişkin paylaşımlar yapıyordu. Instagram’da 14 milyon takipçisi için yeni pozlarını yayınlayan Hadise, kötü günleri geride bırakarak eğlenceli ve mutlu halleriyle dikkat çekti. Kulisinde beyaz bornozu, kırmızı ruju ve dumanlı göz makyajıyla büyüleyici görünen Hadise’ye takipçilerinden de tam destek geldi. Bir sonraki pozunda da dilini çıkartarak poz vermesi, ünlü ismin takipçilerini heyecanlandırdı. Hadise’nin paylaşımları sosyal medyada gündem olurken birçok magazin sayfası da Hadise’nin yeni halini paylaştı. Ayrıca Hadise’nin etkileyici göz makyajı, ünlü makyöz Alev Karslı imzası taşıyor. İşte Hadise’nin dudak ısırtan paylaşımları:Hadise Açıkgöz, 22 Ekim 1985 tarihinde doğmuştur. Belçika asıllı Türk şarkıcı, Sivaslı bir ailenin kızı olarak doğmuştur. 2003 yılında Belçika’da katıldığı Idool 2003 yarışmasından sonra albüm teklifi almış ve müzik kariyerini başlatmıştır. 2005 yılında Stir Me Up şarkısıyla hem dünyaya hem de Türkiye’ye açılan şarkıcı, kariyerini Türkiye’ye taşıdı. Türkiye’nin en sevilen popçularından biri olmayı başararak 2009 yılında Eurovision Şarkı Yarışması’nda ‘Düm Tek Tek’ şarkısıyla Türkiye’yi temsil etti. Yarışmadan dördüncü olarak ayrıldı ve kariyerinin dönüm noktası bu yarışmadan sonra oldu. Birçok hit şarkıya imza atan Hadise, 2022 yılında iş adamı Mehmet Dinçerler ile evlendi ve aynı yıl boşandılar. 37 yaşındaki şarkıcı albüm çalışmalarına devam ediyor.