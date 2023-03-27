Yeni cep telefonu hayali kuranlar çok üzülecek: Sayılı günler kaldı, yüzde 20 zam geliyor!













CEP TELEFONU FİYATLARI YÜZDE 20 ARTACAK

EN AZ 2000 TL ARTIŞ BEKLENİYOR

Pandemi sonrası çip krizinin teknoloji endüstrisi üzerinde çok kötü bir etkisi oldu. Otomobillerden sonra akıllı telefonlar, tabletler ve diğer teknoloji ürünleri de fiyatlar yükselirken üretim sorunları yaşanıyor. Ancak Türkiye'de cep telefonlarını yeni bir geçiş bekliyor. Yüzde 20'lik zam, Ticaret Bakanlığı'nın başlattığı gözetim uygulamaları kapsamında telefonlara uygulanacak.Bu tarih ise 28 Mart..Geçen ay Resmi Gazete'de yayınlanan ithalat takibi uygulamasına ilişkin tebliğde değişiklik yapan tebliğ, akıllı telefon başına 200 dolar olan tarifeyi 350 dolara çıkardı. Tebliğ 28 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek ve bu tarih itibariyle telefonlar daha yüksek fiyatlarla satılacak. Birim fiyatı 350 ABD Doları'nın altı satılan ürünlerde İthalat Genel Müdürlüğü'nden özel gözetim belgesi istenmektedir. İthalatta vergi kayıpları olmasın diye ithalat takibi başlatıldı. Uygulamanın yerli üreticileri korumaya yönelik olduğu iddia ediliyor.Yeni düzenlemeye göre, 3 bin TL'lik doğrudan ithal vergisiz telefonlara 28 Mart'tan itibaren en az 2 bin TL zam yapılacak. Bu fiyat artışına ek olarak telefonun fiyatı ÖTV, KDV, TRT ve Bandrol ücretleri de eklenerek ortalama 10.500 TL civarına çıkacak.