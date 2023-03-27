Pandemi sonrası çip krizinin teknoloji endüstrisi üzerinde çok kötü bir etkisi oldu. Otomobillerden sonra akıllı telefonlar, tabletler ve diğer teknoloji ürünleri de fiyatlar yükselirken üretim sorunları yaşanıyor. Ancak Türkiye'de cep telefonlarını yeni bir geçiş bekliyor. Yüzde 20'lik zam, Ticaret Bakanlığı'nın başlattığı gözetim uygulamaları kapsamında telefonlara uygulanacak.Bu tarih ise 28 Mart..
TEKNOLOJİ
27 Mart 2023 - 01:24
Yeni cep telefonu hayali kuranlar çok üzülecek: Sayılı günler kaldı, yüzde 20 zam geliyor!
Vergi ve chip krizleri tırmandıkça teknoloji ürünlerinin fiyatları yükseliyor. Ticaret Bakanlığı'nın gözetim talebi için yeni bir kural çıkarıldı. Bu düzenleme çerçevesinde cep telefonlarına yüzde 20 oranında zam uygulanacağı söylendi. İşte yeni zamlı fiyatların uygulanacağı tarih..
TEKNOLOJİ
27 Mart 2023 - 01:24